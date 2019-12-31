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Авиация

В Жуковском выкатили первый опытный самолёт Ил-114-300

 © aviation21.ru

29 декабря на аэродроме Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском состоялась выкатка первого опытного пассажирского самолёта Ил-114-300. Инженеры АК им С. В. Ильюшина выполнили окончательную окраску первого опытного образца Ил-114-300 — самолёт получил оригинальную ливрею для участия в будущих испытательных и сертификационных полётах.

«Окраска самолёта поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300. Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью», — сообщил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.

В ноябре 2019 года была проведена предварительная установка оборудования кабины экипажа и системы управления самолётом, которая подтвердила правильность выбранных конструктивных решений при проведении работ по модернизации воздушного судна.

«В настоящее время по программе кооперации на серийных заводах ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП» и НАЗ «Сокол» ведётся изготовление агрегатов двух самолётов Ил-114-300, которые будут собраны на площадке головного изготовителя АО «РСК «МиГ» в филиалах ЛАЗ им П. А. Воронина, г. Луховицы. Планируется приступить к наземным, а затем лётным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолёт Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им П. А. Воронина. В 2022-м предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года — начать серийные поставки», — сказал руководитель ДТА, генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300 модернизируется с учётом требований ключевых региональных перевозчиков гражданской авиации. Ил-114-300 придёт на замену выходящим из эксплуатации Ан-24, а также ряду зарубежных аналогов. Первый опытный Ил-114-300 собран на базе самолёта з/н 01-08, построенном в 1994 году на авиазаводе ТАПОиЧ в Ташкенте. Самолёт 01-08 долгое время находился на хранении в ЛИИ им. Громова.©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1vNuP_wHA2E
Источник: https://aviation21.ru/v-zhukovskom-...pervyj-opytnyj-samolyot-il-114-300/

Ил-114-300
  • 21
    Анжелика Литвинова Анжелика Литвинова
    31.12.1912:32:01

    Отличная новость! Успехов в работе!

    #1182055
  • 21
    Нет аватара PVO
    31.12.1913:09:35

    Ох чувствую 20-е годы будут годами возрождения Российской авиации)

    Отредактировано: PVO~13:09 31.12.19
    #1182061
    • 14
      Holso Stitchred Holso Stitchred
      31.12.1917:25:13

      Дай Бог, чтобы не только авиации, но и станкостроения, судостроения, электроники, легкой промышленности и многого другого.

      #1182125
  • 9
    Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    31.12.1913:22:57

    16 лет этому самолету…

    всех с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья и процветания! С уважением, Андрей

    #1182065
  • 0
    Нет аватара Байкал57
    31.12.1913:47:32

    К нему бы разные двигатели от Праттов до ВК-5000(кроме не отработанного ТВ7-117СТ) и даже турбовентиляторный ПД-8, и единое крыло из КМ, как у МС-21. Побольше новых сплавов алюминия с прочностью на 30% больше нынешних(сертифицирован сплав, правда металлурги обещали на 65% больше прочность). Канадец в первую очередь на Севера, такой гибрид с Ил-114-100, но своя авионика и ВВ с прочими алисонами.

    #1182068
  • 0
    Denis Grabov
    31.12.1915:41:36

    А винты самые новые? Чего не два винта на двигатель, как у Ту 95? У лопастей тоже, кстати бывают винглеты.

    #1182083
    • 1
      Нет аватара gritsevsky
      31.12.1918:33:20

      Чего не два винта на двигатель, как у Ту 95?

      А зачем два?

      #1182129
      • 1
        Нет аватара Штехель
        31.12.1922:31:31

        ну понятно же что два винта удвоят скорость, а лучше сразу 4ре ))))

        #1182143
      • 0
        Denis Grabov
        01.01.2020:49:09

        Второй винт удаляет закручивание за первым и повышает КПД, то же самое происходит в движителях соосных вертолетов. Еще второй винт компенсирует вращающее усилие на крыло и его можно сделать тоньше.

        #1182187
        • 0
          Нет аватара silicoid
          03.01.2017:14:29

          всё с точностью до наоборот. КПД второго винта в соосной схеме, гораздо меньше, чем первого из-за того, что работать ему приходится в турбулентном потоке. Поэтому-то второй винт, если не применять никаких ухищрений дает не более 15% от тяги силовой установки, при этом потребляя до 50% мощности оной.

          #1182295
          • Denis Grabov
            06.01.2021:19:10

            Но тяга соосных винтов при том же двигателе за вычетом сопротивления наверно все равно больше, чем при одном винте?

            #1182544
    • 2
      Нет аватара silicoid
      01.01.2002:07:17

      соосная схема используется только тогда, когда обычная не позволяет использовать всю мощность двигателя.

      у Ту-95 мощность, на секундочку, 12500л.с. тут 3000 плюс использование винтов-вентиляторов. (кстати. саблевидная конструкция вв используется там, где концы лопастей работаю на трансзвуковых или сверхзвуковых скоростях. Что, очевидно, делается не от хорошей жизни)

      #1182150
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