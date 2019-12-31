В Жуковском выкатили первый опытный самолёт Ил-114-300

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29 декабря на аэродроме Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском состоялась выкатка первого опытного пассажирского самолёта Ил-114-300. Инженеры АК им С. В. Ильюшина выполнили окончательную окраску первого опытного образца Ил-114-300 — самолёт получил оригинальную ливрею для участия в будущих испытательных и сертификационных полётах.

«Окраска самолёта поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300. Нам крайне важно, чтобы покрытие обладало специальными защитными свойствами, высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью», — сообщил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.

В ноябре 2019 года была проведена предварительная установка оборудования кабины экипажа и системы управления самолётом, которая подтвердила правильность выбранных конструктивных решений при проведении работ по модернизации воздушного судна.

«В настоящее время по программе кооперации на серийных заводах ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП» и НАЗ «Сокол» ведётся изготовление агрегатов двух самолётов Ил-114-300, которые будут собраны на площадке головного изготовителя АО «РСК «МиГ» в филиалах ЛАЗ им П. А. Воронина, г. Луховицы. Планируется приступить к наземным, а затем лётным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолёт Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им П. А. Воронина. В 2022-м предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года — начать серийные поставки», — сказал руководитель ДТА, генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300 модернизируется с учётом требований ключевых региональных перевозчиков гражданской авиации. Ил-114-300 придёт на замену выходящим из эксплуатации Ан-24, а также ряду зарубежных аналогов. Первый опытный Ил-114-300 собран на базе самолёта з/н 01-08, построенном в 1994 году на авиазаводе ТАПОиЧ в Ташкенте. Самолёт 01-08 долгое время находился на хранении в ЛИИ им. Громова. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1vNuP_wHA2E