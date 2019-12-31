ГК «Рубеж» открыло автоматическую роботизированную линию сборки дымовых извещателей

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Группа компаний RUBEZH из г. Саратов, являющаяся одним из лидеров отрасли систем безопасности России и СНГ, запустила современное цифровое производство, соответствующее высоким стандартам Индустрии 4.0.

13 ноября состоялось открытие автоматической роботизированной линии сборки дымовых извещателей.

Линия спроектирована для непрерывной работы в режиме 24 часа 7 дней в неделю

и при полной загрузке позволяет выпускать 720 извещателей в час.

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