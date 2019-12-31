Добавить статью
Лого Сделано у нас
70
Модернизация

ГК «Рубеж» открыло автоматическую роботизированную линию сборки дымовых извещателей

 © td.rubezh.ru

Группа компаний RUBEZH из г. Саратов, являющаяся одним из лидеров отрасли систем безопасности России и СНГ, запустила современное цифровое производство, соответствующее высоким стандартам Индустрии 4.0.

13 ноября состоялось открытие автоматической роботизированной линии сборки дымовых извещателей.

Линия спроектирована для непрерывной работы в режиме 24 часа 7 дней в неделю

и при полной загрузке позволяет выпускать 720 извещателей в час.

 © td.rubezh.ru

 © td.rubezh.ru
Источник: http://td.rubezh.ru/about/news/tsifrovoe-proizvodstvo-na-.html

ГК Рубеж, Саратовская область, малый и средний бизнес
  • 5
    Руслан Бортников Руслан Бортников
    31.12.1918:50:00

    Больше роботов, хороших и разных! Всех с Новым Годом!

    #1182130
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 2
      Нет аватара vlad_i_slav
      02.01.2017:40:28

      А давайте вы хотя бы слегка изучите вопрос?

      Прежде чем глупости писать?

      У вас 3 конкретных косяка в одном сообщении. Нет смысла отвечать вам.

      #1182237
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,