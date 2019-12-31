В Дагестане завершена реконструкция 14-километрового участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ»

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Речь идет об отрезке автодороги с 827 по 841 км, пролегающем между населенными пунктами Малый Уйташ и Манас.

Для обеспечения интенсивности транспортного потока до 25 тыс. автомобилей в сутки на данном участке федеральные дорожники выполнили работы по расширению проезжей части и организации 4-полосного движения с разделением встречных потоков по оси трассы. С целью повышения сцепных свойств дорожного покрытия верхний слой дорожной одежды выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, что позволит увеличить срок службы дорожной одежды. Также в целях улучшения качества ее конструктивных слоев между верхним слоем основания и нижним слоем асфальтобетонного покрытия уложена геосетка.

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В ходе реконструкции выполнено строительство двух путепроводов общей длиной свыше 125 м, транспортной развязки и разворота в разных уровнях — для безопасного и комфортного проезда по участку. Для передвижения животных и недопущения их выхода на федеральную трассу устроен скотопрогон длиной около 28 м. Кроме того, для безопасности и удобства движения автотранспорта на этом отрезке установлены 176 дорожных знаков, 448 сигнальных столбиков, около 28 км металлического барьерного и 15 км бетонного ограждения типа «нью-джерси», устроены два автопавильона с площадками отдыха, тротуарная дорожка для пешеходов протяженностью 320 м, около 14 км линий искусственного электроосвещения, а также нанесено 66 тыс. м дорожной разметки термопластиком. Кроме того, для снижения уровня шума вблизи населенных пунктов установлено 1550 м шумозащитных экранов.

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