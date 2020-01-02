В Ростовской области открылся логистический центр Яндекс.Маркета
В конце 2018 года в Ростовской области открылся логистический центр Яндекс.Маркета.
Торжественное открытие состоялось на площадке логистического комплекса, расположенного в Аксайском районе, во вторник, 4 декабря. Ростовская область стала первым регионом, где «Беру» и Яндекс.Маркет открыли такую площадку. Это позволило Ростовской области эффективнее развиваться в сфере цифровой экономики.
Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в середине ноября 2019 года в Московской области был открыт логистический центр «Яндекс.Маркет».
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02.01.2014:15:40
02.01.2014:27:54
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