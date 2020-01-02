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Транспорт и логистика

В Ростовской области открылся логистический центр Яндекс.Маркета

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В конце 2018 года в Ростовской области открылся логистический центр Яндекс.Маркета.

Торжественное открытие состоялось на площадке логистического комплекса, расположенного в Аксайском районе, во вторник, 4 декабря. Ростовская область стала первым регионом, где «Беру» и Яндекс.Маркет открыли такую площадку. Это позволило Ростовской области эффективнее развиваться в сфере цифровой экономики.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в середине ноября 2019 года в Московской области был открыт логистический центр «Яндекс.Маркет».
Источник: https://zen.yandex.ru/media/domostr...eksmarketa-5c079addb9ff7d00ab7feca7

Ростовская область, Яндекс Маркет
  • 0
    Нет аватара revolver_0day
    02.01.2014:15:40

    оперативно    

    забыли выложить вовремя?

    #1182220
    • 1
      Human RS Human RS
      02.01.2014:27:54

      Не нашли, это пропущенная ранее новость «потеряшка».

      #1182222
  • 2
    Нет аватара Некит
    02.01.2018:39:57

    «…развиваться в сфере цифровой экономике.» Или всё-же «экономики»?    

    #1182241
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