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В конце 2018 года в Ростовской области открылся логистический центр Яндекс.Маркета.

Торжественное открытие состоялось на площадке логистического комплекса, расположенного в Аксайском районе, во вторник, 4 декабря. Ростовская область стала первым регионом, где «Беру» и Яндекс.Маркет открыли такую площадку. Это позволило Ростовской области эффективнее развиваться в сфере цифровой экономики.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в середине ноября 2019 года в Московской области был открыт логистический центр «Яндекс.Маркет».