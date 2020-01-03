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Своими глазами

Симферополь: По стопам Крымской весны

Я, конечно, не мог это пропустить. Первый поезд в Крым через новый Крымский мост. Я был обязан на него попасть, став хоть на маленькую долю частью этой великой истории!

Памятник Вежливым людям. Крым. Симферополь.Памятник Вежливым людям. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, к тому же, обычно Симферополь я проскакиваю лишь по касательной. Цель — море, а что делать в столице Крыма? Поэтому план был такой: на первом поезде я приезжаю в Симферополь, гуляю по городу, а потом еду в Севастополь, и оттуда возвращаюсь на обратном поезде в Ростов.

Когда в 2014 году я проезжал Симферополь, я был немого в шоке. Город напомнил мне Ростов-на-Дону образца 90-х. Обшарпанные фасады, старые крыши, раздолбанный асфальт. Я хорошо помню тот Ростов, в память врезалось: иду по Большой Садовой, смотрю на город, а в голове мысль: «лет сто нужно, что бы привести этот город в нормальный вид». Я ошибся. Оказалось нужно гораздо меньше времени, что бы сделать мой любимый город красивым и чистым.

Симферополь похож на Ростов своей архитектурой. Поэтому, гуляя по городу, я невольно его сравнивал со столицей Юга.

Но начнем прогулку с вокзала. Это одно из знаковых мест Крымской весны, именно тут защитники города ждали знаменитый «поезд дружбы», который выехал в Крым из Киева 27 фвраля. Поезд приехал пустой, нацики струсили и сбежали, не доезжая до Крыма.

Это была моральная победа, она показала — они боятся, а значит правда и сила на стороне крымчан!

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь.Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь.Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь.Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь.Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Дальше я решил прогуляться по набережной реки Салгир, через парк им. Юрия Гагарина, и дойти до другого знакового места Крымской весны — здания Верховного совета.

Пока шел, смотрел по сторонам, и испытывал противоречивые чувства.

С одной стороны, Симферополь конечно изменился за эти 5 лет. Особенно это касается дорог, свежий асфальт повсюду. Дороги стали значительно лучше. Парк и набережная пока не доделаны, но осталось немного, большая часть выложена красивой плиткой, а русло небольшой речки Салгир было очищено. Раньше оно больше походило на болото, вот так выглядела река еще весной 2019 года

Река Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр ПолегенькоРека Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр Полегенько © cdn1.img.crimea.ria.ru

Река Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр ПолегенькоРека Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр Полегенько © cdn2.img.crimea.ria.ru

Сегодня река радует глаз своей чистотой, и множеством красивых перекатов.

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Парк до конца не доделан, но осталось немного. Тут еще лежат старые плиты.

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но дальше, и почти на всей территории парка уже новая плитка.

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

В центре парка красивый и величественный мемориал павшим в Великой Отечественной Войне

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Вечный Огонь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь.Вечный Огонь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но с другой стороны, не оставляет еще одно чувство. Мягко скажем, чувство удивления и непонимания. Пять лет как Крым вернулся в Россию! Но на теле Симферополя по-прежнему зияют раны украинской истории. Причем они не где-то там в глубине дворов и второстепенных улочек. Они вот здесь, повсюду и прямо на виду!

Начнем со сквера им. В.И. Ленина, который находится прямо напротив вокзала. Его, очевидно не ремонтировали с советских времен. И это то, что теперь будет встречать туристов, прибывающих в Симферополь на поезде.

Парк им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь.Парк им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь.Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь.Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Неужели за 5 лет не смогли найти возможности отремонтировать этот небольшой сквер? Хотя бы косметически, хотя бы залатать ямы?

А как вы думаете где сделана вот эта фотография?

Крым. Симферополь.Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Это примерно в 100 метрах от самого центра Симферополя, от тех памятных мест, где разворачивались исторические события по возвращению Крыма — в непосредственной близости от здания Верховного совета.

Крым. Симферополь.Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Раздолбанный тротуар и вздыбленные плиты встречают туристов, желающих посмотреть на знаменитый памятник Вежливым людям.

Крым. Симферополь.Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Причем рядом прекрасные пешеходные улочки Карла Маркса и Пушкина, отремонтированные недавно. Деньги закончились?

Смотрел на это, и понимал, ущерб нанесенный Украиной Крыму выражается далеко не только в дорогах и фасадах. Ущерб был куда глубже, он засел где-то глубоко в мироощущении чиновников, управленцев. И если первую проблему можно решить с помощью дорожных катков, бульдозеров и бетона, то и вторую, возможно следует решать так же как и первую. Извините за черный юмор.

Ладно, хватит о грустном, в конце концов, уверен, со временем и эти проблемы будут решены, придет новое поколение, и столица Крыма заиграет новыми гранями, потускневшими за время нахождения за пределами родной земли.

Да уже играет! Сделано то все равно немало! Но главное дух великой истории, которая происходила вот здесь, совсем недавно. Он еще не выветрился. Вот здание Верховного совета.

Верховный Совет. Крым. Симферополь.Верховный Совет. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

А рядом знаменитый памятник Вежливым людям. Пока я его фотографировал, ища удачный ракурс, подошла женщина, и с восторгом начала рассказать о том, как она была в числе тех, кто стоял здесь той памятной весной 2014 года.

Вежливые люди. Крым. Симферополь.Вежливые люди. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Напротив главный храм Симферополя — Александро-Невский собор. Собор был взорван в 1930 году. Работы по его возрождению велись с 2000 года, и до 2014 года, за 13 лет, так и не были завершены. И только после возвращения в Россию реконструкция закончена. И это еще один символ возрождения русского Крыма!

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь.Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь.Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь.Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут же пешеходные улочки: Карла Маркса и Пушкина

ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь.ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь.ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

ул. Пушкина. Крым. Симферополь.ул. Пушкина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Погуляв по недавно реконструированным пешеходным улочкам Симферополя, я отправился в Севастополь. Ехал в автобусе, и думал, что мы очень часто не ценим то, что имеем. Когда в 2014 году я впервые приехал в Крым, я понял, что дороги в России не такие уж и плохие, а точнее они просто отличные, по сравнению с тем, что я встретил в Крыму. И сейчас, уезжая из Симферополя, уже совершенно по другому оценивается окружающая реальность даже провинциальной России. Как же далеко мы ушли вперед!

Но Крым догонит. Обязательно догонит!

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Подробнее о моей поездке на первом поезде на канале в Яндекс.Дзен.

Теперь точно не разорвёшь! Вести из первого поезда в Крым

Видео из первого поезда в Крым, отлично передающее царившую там атмосферу

Кстати, подписывайтесь на канал, там есть статьи, которые не публикуются на основном сайте.

  • rvk
  • 31
Симферополь, крым, экскурсия
  • 13
    Сергей Котенко Сергей Котенко
    03.01.2013:31:19

    Спасибо за репортаж, жалко короткий.

    Вспомнил Симферополь. Тоже гуляли по тем местам, только давно.

    #1182284
  • shigorin shigorin
    04.01.2000:01:53

    Спасибо!

    Кстати, подписывайтесь на канал, там есть статьи, которые не публикуются на основном сайте.

    Почему?

    #1182315
    • rvk rvk
      04.01.2009:07:14

      Правила сайта не позволяют. Сделано у нас — исторически серьезный ресурс, а на Дзне я троллей гоняю разными словами, иногда не совсем по теме пишу, иногда политика в статьях. Поэтому большинство статей не подходят по формату. Хотя иногда просто что-то и можно было бы здесь опубликовать, но я забываю это сделать.

      #1182328
      • Boss ok Boss ok
        04.01.2010:29:02

        спасибо

        #1182334
      • Нет аватара fales
        04.01.2013:42:36

        Посмотрел канал на Дзен — материалы интересные, но в комментариях настоящий ад. Как вы эту мерзость выдерживаете?

        #1182355
        • rvk rvk
          04.01.2018:40:20

          Как вы эту мерзость выдерживаете?
          У меня огромный опыт    

          #1182372
      • Павел Дурнов Павел Дурнов
        04.01.2014:40:03

        Зашёл, подписался. Прочитал пару статей с комментариями. Переблевался! Вышел. Реально тошнит от скопища мерзости и нечистот в комментариях!

        #1182360
        • shigorin shigorin
          04.01.2019:08:40

          Порой лучше не читать комментарии, ага.

          #1182375
      • shigorin shigorin
        04.01.2019:07:53

        А-аа     У нас на ANNA-News, кстати, водится рубрика Антифейк -- может пригодиться. Ещё на Руксперте довольно много чего водится ботогонного, порой тоже туда пишу («на манжеты»).

        Ну и спасибо за разъяснение.

        #1182374
    • rvk rvk
      04.01.2011:44:21

      И да, еще один момент. Вот например, на подготовку этой статьи я потратил больше 7 часов непрерывной работы. Это включая и написание текста и подготовку фотографий. На Дзен редко трачу на статью больше часа, потому что формат другой, там не нужно все делать так тщательно, так выверять всё. То есть качество статей гораздо ниже, потому что там формат личного блога, по сути, типа ЖЖ. Но еще и по этой причине статьи для Дзен не подходят для публикации здесь.

      #1182339
      • Павел Дурнов Павел Дурнов
        04.01.2014:42:00

        А здесь в личный блог? Дзен помойка, которая в последнее время затыкает за пояс даже Пикабу и Конт, даже во Вконтактике меньше гадости.

        #1182361
        • rvk rvk
          04.01.2017:25:36

          Надо эту помойку чем-то разбавлять. И нести правду в массы.

          #1182368
        • shigorin shigorin
          04.01.2019:10:11

          Ну я не ленюсь порой там поразметить как спам помойное, ага.

          #1182376
  • Нет аватара Adx
    04.01.2003:02:36

    Некоторые претензии, высказанные автором, мне совершенно непонятны. В Крым вложены миллиарды, и результаты налицо. Постановка вопроса — почему не сделано все и сразу — очень странная.

    За пять лет не смогли найти возможность отремонтировать данный сквер, поскольку нужно было отремонтировать еще 100500 других объектов. Дойдут руки и до этого сквера.

    Про психологию чиновников не спорю, но нужно понимать, что ресурсы ограничены, причем не только деньгами.

    PS

    Сам репортаж понравился, претензия только одна ;)

    #1182323
    • rvk rvk
      04.01.2009:14:16

      Постановка вопроса — почему не сделано все и сразу — очень странная.

      Постановка не такая. Я не понимаю почему не сделано то, что должно было быть сделано в первую очередь, причем то, что стоит очень недорого, то, что у меня в Ростове делается просто в плановом порядке. Ремонт тротуаров это просто каждую весну делается по умолчанию, скверы приводятся в порядок просто по умолчанию, потому что так должно быть, и точка. Без каких-то отдельных проектов. Это просто текущая работа чиновников.

      Ну и конечно просто нонсенс когда в 100 м от администрации 10 м тротуара в таком состоянии. Просто позор и ничего больше. И, кстати, это здание прокуратуры города. Там прокуроры по этому тротуару на работу добираются. Стыд и позор.

      #1182330
      • Виктор Качурак Виктор Качурак
        04.01.2011:52:21

        Роман, в моем Белгорде все точно так же, так же весной ремонтируют дороги и тротуары в плановом порядке и продолжается это до зимы,но ведь в Симферополе совершенно другая ситуация, там все это нужно было делать с нуля, а пять лет это не срок… У нас все это проходило эволюционно, в течении лет 15, а тут просто революция!

        #1182342
        • Нет аватара silicoid
          04.01.2012:45:58

          Проблема в том, что деньги, выделяемые правительством на Крым недорасходуются. То-есть был не так давно большой скандал, что правительство выделило гигантскую сумму на инфраструктуру, а из нее израсходовали что-то около 70%.

          #1182347
        • rvk rvk
          04.01.2017:22:22

          То есть за 5 лет не могли сделать 10 м тротуара в центре? Обычно ремонты идит из центра на окраины, но тут получается что вообще еще не приступали.

          #1182366
          • Виктор Качурак Виктор Качурак
            04.01.2021:14:39

            Но мы же не знаем какая очередность и какой улицы по плану… Бюрократия!

            #1182394
            • rvk rvk
              04.01.2023:05:06

              Вот я про это и пишу. Это должно быть номер 1. Могли включить этот кусочек в реконструкцию Карла Маркса, могли в ремонт дороги (дорогу то саму отремонтировали, а тротуар рядом почему-то нет). Ровно как и сквер, вокзал отремонтировали, а сквер перед ним нет. Вот потому и критикую чиновников.

              И повторяю, такое не должно быть в планах, это повседневная работа, приведение тротуаров в порядок.

              #1182398
              • Виктор Качурак Виктор Качурак
                05.01.2020:49:18

                Роман, все логично, но я лишь о том, что для бюрократов нет логики и для них тротуар это, я так понимаю, совершенно другой объект и не имеет значения что он рядом с дорогой которую ремонтируют…

                Даже в моем Белгороде, где с благоустройством все более чем в порядке, порой не понимаешь логику чиновников… Могу привести пример моего двора и дома. Сначала благоустроили дворовую территорию, а через два или три года (точно не помню) сделали капремонт дома, хотя логичнее было бы сделать все одновременно, но как я понял, программы разные и поэтому получилось так как получилось и плевать чиновникам, что они (или мы) переплачивают.

                Отредактировано: Виктор Качурак~20:50 05.01.20
                #1182455
                • rvk rvk
                  05.01.2020:59:01

                  Но в других регионах как-то же получается по другому.

                  #1182457
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        04.01.2012:58:52

        Я так понимаю, верстается план ремонтных работ, в котором расписано какие улицы проходят плановый ремонт и в какой год. Всё сразу не сделать по объективным причинам отсутствия ремонтных мощностей и средств. Поэтому ремонт происходит не в стиле «какая гадость происходит в переулке X, срочно нагнать туда технику!» У нас в городе, скажем, такой план висит открыто на сайте администрации и каждый гражданин может посмотреть когда дойдет очередь до его улицы.

        #1182351
        • rvk rvk
          04.01.2017:24:19

          Еще раз — речь не идет о каких то там переулках, это тротуар в самом центре, рядом с администрацией, прокуратурой, центральным храмом, самый что ни на есть туристический центр города.

          #1182367
  • Нет аватара lux099
    04.01.2011:50:38

    Я не понимаю почему не сделано то, что должно было быть сделано в первую очередь, причем то, что стоит очень недорого, то, что у меня в Ростове делается просто в плановом порядке.

    Я думаю на месте виднее, что нужно делать в первую очередь. Лучше быть с электричеством, горячей водой и не сгнившими трубами, чем по плиточке гулять

    #1182341
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    04.01.2012:54:43

    В Симферополе чудесный вокзал, красивое арочное решение в итальянском стиле. Сталинский ампир от 1951 года, архитектор А.Н.Душкин.

    #1182348
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    04.01.2013:01:30

    Лучше напиши, какое настроение у людей в Симферополе? если с кем-то удалось пообщаться.

    #1182352
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.01.2016:15:34

      Замечательная статья! Большое спасибо автору!!!

      И замечательный памятник Вежливым людям — сразу всомнил это тревожное время, когда надо было принимать судьбоносные решения и максимално корректно и решительно воплощать их в жизнь. И всё, а конечном счёте зависело от самых людей — таких как эти Вежливые парни.

      #1182363
    • rvk rvk
      04.01.2018:36:38

      Ну я же не буду приставать к людям с вопросом как у них настроение. Судя по лицам как и везде. Единственное два момента — про женщину у памятника Вежливым людям я написал, второй: только что иду с поезда, большая камера выдала во мне журналиста, мужик лет 50 шедший на встречу, спрашивает — ну что, поезд фотографировал? я ответил, что я сам на нем приехал. Он начал расспрашивать: «ну как там», рассказывать как долго они этого поезда ждали, и что скоро сам на нем поедет на материк.

      Негатива не встретил никакого.

      Отредактировано: rvk~18:37 04.01.20
      #1182371
  • Нет аватара ArtemK
    06.01.2013:32:20

    Медленно делают по такой причине, как мне видится. Затруднено получение «откатов» чиновниками за выполненные работы. Старые связи частично разрушились, новые люди должны пройти «проверку временем». Плюс ФСБ-шников больше, чем отдыхающих     (это метафора, если что). А просто за зарплату никто ничего делать не хочет. Косвенно это подтверждается процентом освоения бюджета — в Крыму он самый низкий, а в первые годы был вообще ниже плинтуса.

    #1182504
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