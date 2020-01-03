Симферополь: По стопам Крымской весны

Я, конечно, не мог это пропустить. Первый поезд в Крым через новый Крымский мост. Я был обязан на него попасть, став хоть на маленькую долю частью этой великой истории!

Памятник Вежливым людям. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, к тому же, обычно Симферополь я проскакиваю лишь по касательной. Цель — море, а что делать в столице Крыма? Поэтому план был такой: на первом поезде я приезжаю в Симферополь, гуляю по городу, а потом еду в Севастополь, и оттуда возвращаюсь на обратном поезде в Ростов.

Когда в 2014 году я проезжал Симферополь, я был немого в шоке. Город напомнил мне Ростов-на-Дону образца 90-х. Обшарпанные фасады, старые крыши, раздолбанный асфальт. Я хорошо помню тот Ростов, в память врезалось: иду по Большой Садовой, смотрю на город, а в голове мысль: «лет сто нужно, что бы привести этот город в нормальный вид». Я ошибся. Оказалось нужно гораздо меньше времени, что бы сделать мой любимый город красивым и чистым.

Симферополь похож на Ростов своей архитектурой. Поэтому, гуляя по городу, я невольно его сравнивал со столицей Юга.

Но начнем прогулку с вокзала. Это одно из знаковых мест Крымской весны, именно тут защитники города ждали знаменитый «поезд дружбы», который выехал в Крым из Киева 27 фвраля. Поезд приехал пустой, нацики струсили и сбежали, не доезжая до Крыма.

Это была моральная победа, она показала — они боятся, а значит правда и сила на стороне крымчан!

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Железнодорожный вокзал. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Дальше я решил прогуляться по набережной реки Салгир, через парк им. Юрия Гагарина, и дойти до другого знакового места Крымской весны — здания Верховного совета.

Пока шел, смотрел по сторонам, и испытывал противоречивые чувства.

С одной стороны, Симферополь конечно изменился за эти 5 лет. Особенно это касается дорог, свежий асфальт повсюду. Дороги стали значительно лучше. Парк и набережная пока не доделаны, но осталось немного, большая часть выложена красивой плиткой, а русло небольшой речки Салгир было очищено. Раньше оно больше походило на болото, вот так выглядела река еще весной 2019 года

Река Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр Полегенько © cdn1.img.crimea.ria.ru

Река Салгир. Симферополь. © РИА Новости Крым. Александр Полегенько © cdn2.img.crimea.ria.ru

Сегодня река радует глаз своей чистотой, и множеством красивых перекатов.

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Река Салгир. Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Парк до конца не доделан, но осталось немного. Тут еще лежат старые плиты.

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но дальше, и почти на всей территории парка уже новая плитка.

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

В центре парка красивый и величественный мемориал павшим в Великой Отечественной Войне

Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Вечный Огонь.Парк им. Юрия Гагарина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но с другой стороны, не оставляет еще одно чувство. Мягко скажем, чувство удивления и непонимания. Пять лет как Крым вернулся в Россию! Но на теле Симферополя по-прежнему зияют раны украинской истории. Причем они не где-то там в глубине дворов и второстепенных улочек. Они вот здесь, повсюду и прямо на виду!

Начнем со сквера им. В.И. Ленина, который находится прямо напротив вокзала. Его, очевидно не ремонтировали с советских времен. И это то, что теперь будет встречать туристов, прибывающих в Симферополь на поезде.

Парк им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сквер им. В.И. Ленина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Неужели за 5 лет не смогли найти возможности отремонтировать этот небольшой сквер? Хотя бы косметически, хотя бы залатать ямы?

А как вы думаете где сделана вот эта фотография?

Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Это примерно в 100 метрах от самого центра Симферополя, от тех памятных мест, где разворачивались исторические события по возвращению Крыма — в непосредственной близости от здания Верховного совета.

Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Раздолбанный тротуар и вздыбленные плиты встречают туристов, желающих посмотреть на знаменитый памятник Вежливым людям.

Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Причем рядом прекрасные пешеходные улочки Карла Маркса и Пушкина, отремонтированные недавно. Деньги закончились?

Смотрел на это, и понимал, ущерб нанесенный Украиной Крыму выражается далеко не только в дорогах и фасадах. Ущерб был куда глубже, он засел где-то глубоко в мироощущении чиновников, управленцев. И если первую проблему можно решить с помощью дорожных катков, бульдозеров и бетона, то и вторую, возможно следует решать так же как и первую. Извините за черный юмор.

Ладно, хватит о грустном, в конце концов, уверен, со временем и эти проблемы будут решены, придет новое поколение, и столица Крыма заиграет новыми гранями, потускневшими за время нахождения за пределами родной земли.

Да уже играет! Сделано то все равно немало! Но главное дух великой истории, которая происходила вот здесь, совсем недавно. Он еще не выветрился. Вот здание Верховного совета.

Верховный Совет. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

А рядом знаменитый памятник Вежливым людям. Пока я его фотографировал, ища удачный ракурс, подошла женщина, и с восторгом начала рассказать о том, как она была в числе тех, кто стоял здесь той памятной весной 2014 года.

Вежливые люди. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Напротив главный храм Симферополя — Александро-Невский собор. Собор был взорван в 1930 году. Работы по его возрождению велись с 2000 года, и до 2014 года, за 13 лет, так и не были завершены. И только после возвращения в Россию реконструкция закончена. И это еще один символ возрождения русского Крыма!

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Александро-Невский собор. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут же пешеходные улочки: Карла Маркса и Пушкина

ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

ул. Карла Маркса. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

ул. Пушкина. Крым. Симферополь. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Погуляв по недавно реконструированным пешеходным улочкам Симферополя, я отправился в Севастополь. Ехал в автобусе, и думал, что мы очень часто не ценим то, что имеем. Когда в 2014 году я впервые приехал в Крым, я понял, что дороги в России не такие уж и плохие, а точнее они просто отличные, по сравнению с тем, что я встретил в Крыму. И сейчас, уезжая из Симферополя, уже совершенно по другому оценивается окружающая реальность даже провинциальной России. Как же далеко мы ушли вперед!

Но Крым догонит. Обязательно догонит!

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Подробнее о моей поездке на первом поезде на канале в Яндекс.Дзен.

Теперь точно не разорвёшь! Вести из первого поезда в Крым

Видео из первого поезда в Крым, отлично передающее царившую там атмосферу

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