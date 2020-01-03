Бурятия получила 57 единиц лесопожарной техники

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В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» республика за 2019 год получила 57 единиц новой лесопожарной техники и более 400 единиц противопожарного оборудования, которые помогут более оперативно тушить лесные пожары.

На закупку лесопожарной техники из федерального бюджета было выделено более 240 млн рублей.

Было закуплено 15 автомобилей повышенной проходимости, 10 вахтовок, 9 бульдозеров, 8 тягачей, 7 гусеничных и колесных тракторов. Также закуплены лесопожарные автоцистерны и вездеходы. Новая лесопожарная техника поможет проводить более эффективное маневрирование сил и средств между районами республики в самый сложный пожароопасный период.

Также закуплено оборудование — устройства, обеспечивающие безопасность лесников и лесного спецназа: спусковые устройства для парашютистов пожарных и рации, мотопомпы, воздуходувки и многое другое.

Поступление новой лесопожарной техники поможет более оперативно тушить лесные пожары. При том, что на сегодня оперативность тушения лесных пожаров Бурятии составляет более 86%, при плане 65%.До 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию поступит лесопожарная техника на общую сумму в 430 млн рублей.