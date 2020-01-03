Концерн «Алмаз-Антей» представил новый буксируемый гидролокационный комплекс «Дон»

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Научно-исследовательский институт приборостроения им. Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей») разработал и представил на МВМС-2019 буксируемый гидролокационный комплекс «Дон», который способен работать на глубине до 300 метров.

БГК «Дон» создан для картографирования дна, поисковых операций или выявления навигационных опасностей.

По словам Анатолия Скнаря, главного конструктора «Дона», комплекс позволяет работать в условиях, в которых большинство других применяемых гидролокаторов функционирует некорректно.

Комплекс разработан в инициативном порядке, в рамках программы импортозамещения. Гидролокаторы для таких глубин не поставляются в Россию из-за санкций.

Также Анатолий Скнаря рассказал, что научно-исследовательский институт столкнулся с той же проблемой, что и «Океанприбор». После банкротства «Псковгеокабеля» разработчикам пришлось искать нового производителя буксирно-кабельных систем. По словам главного конструктора «Дона», сейчас необходимую продукцию для московского НИИ поставляет «Подольсккабель».

https://flotprom.ru/2019/%D0%9C%D0%B2%D0%BC%D1%8161/