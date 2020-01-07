Завод спецтехники с Урала освоил производство новых прицепов и полуприцепов
Как сообщила пресс-служба компании «УралСпецТранс», в 2019 году завод разработал иналадил выпуск новых моделей спецтехники.
В частности, компанией был освоен выпуск бортового полуприцепа тяжеловоза массой 35,8 грузоподъемностью 26 тонн модели ППТ 26-32-11КБ УСТ 9465, предназначенного для перевозки габаритных грузов и тяжелой спецтехники (комбайнов, бульдозеров и проч.). ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/psmqxQWVDaU
В настоящее время завод выпускает 19 моделей высокорамных полуприцепов тяжеловозов и 5 моделей низкорамных полуприцепов тяжеловозов.
ППК 50-24Д-12КБ УСТ 94651 © uralst.ru
Еще одной новинкой прошлого года стал бортовой полуприцеп контейнеровоз ППК 50-24Д-12КБ УСТ 94651, снаряженная масса которого составляет 11 тонн, а полная масса — 61 тонну, который предназначенный для транспортировки 2-х контейнеров и способный перевозить грузы массой до 50 тонн.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WP_fWykVzmY
На данный момент завод выпускает примерно 50 моделей бортовых полуприцепов контейнеровозов с различной грузоподъемностью (от 18 до 50 тонн)
ППЦ 28К-35ДЛ BPW 5ММ УСТ 94651 БЕЗРАМНАЯ © uralst.ru
Новой моделью полуприцепа цистерны для перевозки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, которую завод стал выпускать в 2019 году, стала безрамная модель ППЦ 28К-35ДЛ BPW 5ММ УСТ 94651, снаряженная масса которой составляет 9 725 кг, а полная масса 33 245 кг. Объем цистерны составляет 28м3.
В настоящее время заводом освоен выпуск 16 моделей полуприцепов цистерн с пневматической подвеской, 4 моделей с рессорной подвеской и одной модели с комбинированной подвеской.
ПЦ 12-23 УСТ 94651 © uralst.ru
Также для перевозки светлых нефтепродуктов заводом была выпущена еще одна новая модель прицеп цистерны ПЦ 12-23 УСТ 94651. Объемом цистерны составляет 12м3, снаряженная масса -7049 кг, полная масса — 13760 кг.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1GMO9Qkjp4s
Сейчас завод выпускает восемь моделей трехосных прицепов цистерн, 34 модели двухостных прицепов цистерн и одну одноосную модель, с объемом цистерн от 4 до 20 м3.
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07.01.2011:50:30