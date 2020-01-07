Поставки боевых и транспортных самолетов для Вооруженных Сил России в 2019 году

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В 2019 году поставки новой авиатехники в ВС России продолжили показывать отрицательную динамику, особенно в сравнении с пиковыми по закупкам в постсоветский период 2014 — 2016 гг. Впервые за последние 8 лет в войска не было передано ни одного истребителя Су-30СМ и учебно-боевого самолета Як-130, а поставки истребителей-бомбардировщиков Су-34 значительно снизились. Отчасти это связано с тем, что многие крупные госконтракты в рамках ГПВ-2020 практически выполнены, а новые, предусмотренные перспективной госпрограммой вооружений до 2027 года еще не заключены с производителями или находятся в начальной стадии реализации.

Тем не менее, ушедший год запомнился и положительными событиями, среди которых передача ВКС России первых многофункциональных истребителей поколения 4++ МиГ-35, а также возобновление серийных поставок самолетов тяжелого класса Ил-76МД-90А в состав военно-транспортной авиации после трехлетнего перерыва.

Многоцелевой истребитель Су-35С. Производитель — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

2014 — 12 / 2015 — 12 / 2016 — 12 / 2017 — 10 / 2018 — 10 / 2019 — 10 ед.

Истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина по Гособоронзаказу 2019 года, во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. 16.07.2019 (с) NSK Spotter © Фото из открытых источников

В 2019 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина передал ВВС России 10 многофункциональных истребителей Су-35С. Из них шесть самолетов вошли в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области — в июле 2019 года в этот полк поступили три истребителя с красными бортовыми номерами «18», «19» и «21», а в октябре 2019 года с КнААЗ на авиабазу в Тверскую область перелетели очередные три самолета с неопознанными б/н. Еще четыре Су-35С, имеющие синие бортовые номера с «50» по «53» в ноябре были переданы АГВП «Русские Витязи», базирующейся на подмосковном аэродроме Кубинка.

Таким образом, общее количество Су-35С, переданных ВКС России с начала серийных поставок в 2011 году составило 88 ед.

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Производитель — НАЗ им. В.П. Чкалова.

2014 — 18 / 2015 — 18 / 2016 — 16 / 2017 — 16 / 2018 — 12 / 2019 — 8 ед.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "16 красный"), построенный по гособоронзаказу 2019 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, прибывший в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск) © Фото из открытых источников

В 2019 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова передал ВВС России 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Шесть самолетов c красными б/н «26», «27, «28» и «14», «15», «16» поступили двумя партиями в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск), завершив перевооружение второй по счету эскадрильи на самолеты Су-34. Таким образом, 2-й САП теперь имеет штатный состав в 24 самолета Су-34 (состоящие на вооружении двух АЭ). Третья эскадрилья полка пока оснащена советскими самолетами-разведчиками Су-24МР.

В начале декабря 2019 года НАЗ осуществил поставку Министерству обороны РФ очередную пару Су-34, но до настоящего времени их бортовые номера и место дислокации неизвестны.

Исходя из информации от анонимных источников, на заводе-изготовителе к концу года были облетаны и заключительные два Су-34, согласно действующему долгосрочному контракту от 2012 года на 92 самолета. Однако, судя по всему, передача данных бортов военным состоится уже в нынешнем году.

Совокупное число Су-34, переданных ВКС России с начала серийного производства в 2006 г. составило 127 единиц.

Многоцелевой истребитель МиГ-35.Изготовитель — АО «РСК «МиГ».

2016 — 2 (опытные, в ВВС не поставлялись) / 2017 — 0 / 2018 — 0 / 2019 — 2 ед.

Построенный на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина – филиале АО «РСК «МиГ» для Министерства обороны России двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"). Луховицы (Московская область), 21.04.2019 © Фото из открытых источников

В июне 2019 года ВКС России было передано 2 предсерийных истребителя МиГ-35. Об этом сообщал генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Судя по всему, под этим событием подразумевалась передача самолетов по контракту с Минобороны от февраля 2017, который в свою очередь предусматривал поставку МО двух единиц МиГ-35 к концу 2018 года (по одному экземпляру в варианте МиГ-35С и МиГ-35УБ) с целью их подключения к расширенной программе Государственных испытаний.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Изготовитель — АО «Авиастар-СП"

2015 — 1 (установочный борт) / 2016 — 1 / 2017 — 0 / 2018 — 0 / 2019 — 3 ед. Первый построенный в 2019 году на АО «Авиастар-СП» военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019 (с) АО «Авиастар-СП» © Фото из открытых источников В течение 2019 года Военно-транспортная авиация ВКС России пополнилась тремя новыми самолетами Ил-76МД-90А, поставленными АО «Авиастар-СП» в рамках долгосрочного контракта с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Фактически, первые два самолета Ил-76МД-90А были построены и облетаны на Авиастар-СП еще в 2018 году — зав. № 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года, был передан 2 апреля 2019 года) и № 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан 16 мая 2019 года). Оба этих борта стали первыми, вошедшими в состав восстановленного в 2017 году 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии ВТА ВКС России с местом базирования на аэродроме Ульяновск-Восточный.

30 августа 2019 года состоялась передача в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка третьего построенного на предприятии военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Борт зав. № 0202 являлся первым (и единственным), построенным и прошедшим летные испытания на предприятии «Авиастар-СП» в 2019 году.

В октябре 2019 года на заводские летные испытания был передан очередной Ил-76МД-90А с заводским номером 0203, однако, по невыясненным обстоятельствам, до настоящего момента он так и не совершил свой первый полет. Следовательно, передача данного борта войскам откладывается на неопределенный срок.

Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года (с) АО «Авиастар-СП» © Фото из открытых источников

Общее число серийных Ил-76МД-90А, переданных в войска составило 4 ед. Еще один самолет установочной партии был передан был 3 декабря 2015 года в состав 610-го ЦБППЛС ВТА с местом базирования на аэродроме Иваново-Северный.

Всего в 2019 году для ВС России было построено и поставлено 23 боевых и военно-транспортных самолета новой постройки.

© Фото из открытых источников

В обзоре частично использованы материалы https://bmpd.livejournal.com