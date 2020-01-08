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Транспорт и логистика

В Казань в 2019 году поставлены трамваи модели 71-407-01 завода УралТрансМаш

 © transphoto.org

Предприятие «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод» поставила в Казань в 2019 году 10 трамваев модели 71-407-01 (обновленная версия трамвая с измененной формой кабины и кормы, изготовленных из композитных материалов).

Ранее пресс-служба Уральского завода транспортного машиностроения сообщила, что МУП «Метроэлектротранс» Казани закупило 10 односекционных четырехосных вагонов модели 71-407 на сумму 205 миллионов рублей, а также 3 сочлененных трёхсекционных вагона модели 71-409 на сумму 135 миллионов рублей.

В 2017 и 2018 годах в Казань было поставлено 27 трамваев модели 27 модели 71-407.

Казань. Трамвайное депо имени Героя СССР И. К. Кабушкина.

 © transphoto.org

 © transphoto.org

 © transphoto.org

 © transphoto.org

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CwjgV9p5QOM
Источник: https://transphoto.org/list.php?cid=85&mid=4579

Татарстан, УВЗ, Уралтрансмаш, трамваи
  • Николай Овчаренко Николай Овчаренко
    08.01.2016:38:49

    Красотища!      

    #1182682
    • Нет аватара RadioDOT
      08.01.2018:08:20

      да, только с их (казанскими) темпами выбытия ПС в результате пожаров этого на весть назначенный срок службы не хватит…

      #1182709
      • Нет аватара Smotritel
        08.01.2018:30:32

        Да, есть такая тема, обслуживание техники там просто раздолбайское …

        ©Видео с youtube.com

        #1182713
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