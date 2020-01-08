В Казань в 2019 году поставлены трамваи модели 71-407-01 завода УралТрансМаш
Предприятие «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод» поставила в Казань в 2019 году 10 трамваев модели 71-407-01 (обновленная версия трамвая с измененной формой кабины и кормы, изготовленных из композитных материалов).
Ранее пресс-служба Уральского завода транспортного машиностроения сообщила, что МУП «Метроэлектротранс» Казани закупило 10 односекционных четырехосных вагонов модели 71-407 на сумму 205 миллионов рублей, а также 3 сочлененных трёхсекционных вагона модели 71-409 на сумму 135 миллионов рублей.
В 2017 и 2018 годах в Казань было поставлено 27 трамваев модели 27 модели 71-407.
Казань. Трамвайное депо имени Героя СССР И. К. Кабушкина.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CwjgV9p5QOM
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