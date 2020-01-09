На Кубани запустили производство деталей для сельхозтехники
Первая в крае роботизированная линия по штамповке дисков для дисковых борон (агрегат для обработки почвы) заработала на предприятии «БДТ-АГРО» в Краснодаре.
Технология разработана инженерами компании — диски для бороны разогревают не газом, а электроэнергией. Кроме того, ручной труд заменён роботизированным конвейером.
Дискование в сельском хозяйстве — очень важный процесс для рыхления верхнего слоя почвы. Дискование применяется для уничтожения сорняков и ухода за посевами многолетних трав.
Ключевая деталь дисковых борон — гладкие диски или диски с вырезами, собранные в батареи. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.
Ранее ключевую деталь для производства дисковых борон — сами диски — специалисты «БДТ-АГРО» закупали за рубежом — в Италии и Испании. Теперь предприятие сможет производить их самостоятельно.
За счёт запуска роботизированной линии снизятся затраты на производство и транспортировку деталей.
«БДТ-АГРО» — одно из флагманских сельскохозяйственных предприятий столицы Кубани, работает на рынке сельскохозяйственной техники с 2011 года. Компания выпускает более 300 моделей почвообрабатывающей техники.
Краснодарский край является главным аграрным регионом страны. Кубань — главный экспортёр зерна в России.
Читайте также...
- Мини-экскаватор Mole
- Объём производства «ПКНМ» в 2017 году вырос на 24% и превысил 2 млрд рублей
- Новая коммунальная машина МЗиКа получила больше отечественных комплектующих
09.01.2012:40:27