Российская компания изготовила новые автогидроподъемники на шасси КАМАЗ

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Компания «Мега Драйв», выпускающая краны-манипуляторы собственного производства, автогидроподъемники, мусоровозы, ломовозы и крюковые погрузчики на трех своих заводах, которые расположены в Тверской области, Татарстане и Владимирской области, в 2019 и начале 2020 года представила новые автогидроподъемники на шасси КАМАЗ, предназначенные для проведения работ по обслуживанию электропередач.

В частности, в январе 2020 был изготовлен автогидроподъемник ML-22 (автовышка ПСС-131.22Э грузоподъемностью 300 кг, максимальным вылетом стрелы 15,8 м и высотой подъема 22 метра) на вездеходном шасси КАМАЗ-65802 (с двигателем мощностью 401 л.с экологического класса Евро-5 ) с колесной формулой 6×6, способный эксплуатироваться при температурах от -40 до +40 °С.

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В декабре 2019 года компания представила автогидроподъемник ML-36 (автовышка рычажного типа АГП ПСС-141.36Э с мойкой высокого давления, грузоподъемностью 400 кг и максимальным вылетом стрелы 22 метра), установленный на шасси КАМАЗ-43118 (с двигателем мощностью 300 л.с экологического класса Евро-5 ) с колесной формулой 6×6, который предназначен для проведения монтажных и спасательных работ на высоте до 36 метров.

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В апреле 2019 года компанией был представлен автогидроподъемник АГП ML-36 на шасси шасси КАМАЗ-65115 (двигатель Евро-5 мощностью 300 л.с) с колесной формулой 6×4.

Компания «Мега Драйв» изготавливает автовышки на шасси ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, HYUNDAI,ГАЗ,FUSO, ISUZU с высотой подъема до 30 метров.