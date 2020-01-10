В Воронежской области открылись два животноводческих комплекса ГК «ЭкоНива»

10 января ООО «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «Эконива») запустило в эксплуатацию два животноводческих комплекса в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области.

В селе Песковатка Бобровского района создали 145 рабочих мест. В комплексе 6,8 тыс. голов, из которых 2,8 тыс. — дойное стадо. Производительность молока в сутки — 80-90 т.

Комплекс в селе Петропавловка Лискинского района рассчитан на такое же количество голов. Кроме того, там предусмотрены площадки для выращивания молодняка (на 4 тыс. голов), коровник с родильным отделением на 850 животных, доильно-молочные блоки. На предприятии также около 145 рабочих мест.

Инвестиции в каждый комплекс составили 2,58 млрд рублей.

На животноводческих комплексах работает по три коровника с технологией беспривязного содержания. Доильно-молочные блоки оборудованы доильными залами с каруселями на 72 места. Также на объектах установлены секции с домиками для телят, площадки для молодняка от трёх до восьми месяцев и секции для выгула телят от девяти до 24 месяцев. Кроме того, комплексы оборудованы силосными площадками, очистными сооружениями и лагунами для временного хранения навоза.

Производительность новых объектов в Петропавловке (Лискинский район) и Песковатке (Бобровский район) при работе на полную мощность составит 90 тонн молока в сутки.

«ЭкоНиваАгро» — одно из сельхозпредприятий агропромышленного холдинга «ЭкоНива». Компания «ЭкоНиваАгро» основана в 2002 года и работает на территории Лискинского, Каменского, Бобровского, Каширского, Бутурлиновского, Таловского и Аннинского районов Воронежской области. Общая площадь сельхозугодий составляет 150 000 га. Главное направление деятельности — молочное животноводство. Также компания успешно занимается племенным скотоводством, мясным животноводством, семеноводством, производством зерновых, зернобобовых, кормовых культур и высокорентабельных технических культур. В различных отраслях предприятия занято 3600 человек.

Животноводческие комплексы Петропавловка и Песковатка станут 14 и 15 комплексами, которые откроет «ЭкоНиваАгро». В настоящее время на территории Бобровского и Бутурлиновского районов ведется строительство ещё двух животноводческих комплексов на 3300 голов дойного стада каждый.