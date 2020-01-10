Ледовый дворец открыли в Судогде Владимирской области

© prizyv.ru

Строительство спортивного объекта началось летом 2018 года. На эти цели было направлено более 370 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Пропускная способность катка — 137 человек в смену. Для маломобильных групп населения на главном входе в здание и эвакуационном выходе устроены пандусы.

Внутри катка расположены ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей на 237 мест, зал общей физической подготовки, тренажёрный зал, а также вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и обуви, для заточки коньков, медицинский и методический кабинеты, технические помещения, вестибюль, гардероб, буфет, охранно-диспетчерский пост.