Липецкая областная детская поликлиника открылась после масштабной модернизации

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В состав больницы входят стационар, консультативная поликлиника на 500 посещений в смену, выездная поликлиника «Здоровье», амбулаторная патронажная паллиативная служба, круглосуточный детский травматологический пункт. Здесь проходят стационарное лечение более 16 тыс. детей, ещё около 110 тыс. юных пациентов получают консультации специалистов.

Материально-техническая база поликлиники не менялась более 35 лет. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и при поддержке администрации региона проведена масштабная модернизация.

После капитального ремонта и реконструкции в здании поликлиники созданы все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей. Отремонтирован и пищеблок с заменой устаревшего оборудования на новое. В целом затрачено 122 млн рублей, из них областная казна выделила 74 млн рублей.

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Для поликлиники закуплено свыше 200 единиц современного медицинского оборудования. Это офтальмологическая широкопольная система для раннего выявления ретинопатии недоношенных детей, ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, рентгеновская диагностическая цифровая система. Получил новое оснащение реанимобиль службы санитарной авиации. Особое внимание в Областной детской больнице уделяется оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: нейрохирургия, детская онкология, травматология и ортопедия, урология. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают более 300 детей.

Как рассказал главный врач больницы Сергей Голобурдин, получили развитие и IТ-технологии. Рабочие места организованы в системе РАСS, в поликлинике используется лабораторная информационная система учреждений здравоохранения Липецкой области, произошел переход на более полный электронный документооборот. Наряду с этим, проведена модернизация локальной вычислительной сети учреждения, заменено устаревшее и введено в эксплуатацию новое сетевое оборудование, это 40 защищенных автоматизированных рабочих мест и 20 многофункциональных устройств. Сегодня в поликлинике происходит не только назначение анализов из электронной медицинской карты пациента, но и печать направлений и получение результатов. У онкологических больных в электронной медицинской карте добавлена дополнительная информация по методам лечения и стадиям заболевания.

Кроме того, в сотрудничестве с представителями Госкорпорации «Росатом» в Областной детской больнице внедряются бережливые технологии. Расширен приемный покой за счет открытия новых оборудованных помещений для приема малышей в отделении патологии новорожденных, а помещений для приема плановых больных — в отделении хирургического профиля. Таким образом, появились возможности для разведения потоков поступающих пациентов и устранения нежелательных контактов плановых и экстренных больных, сократилась до минимума очередность и время ожидания приема к врачу, а главное — увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом.

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