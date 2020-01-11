Тульская область получила новую спецтехнику

© tularegion.ru

В октябре 2019 года Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор» получил первую партию новой спецтехники.

В 2019 году на обновление парка техники «Тулаавтодора» впервые выделены более 500 млн рублей. На них закуплено 111 единиц техники и оборудования.

1 октября в ЦПКиО им. П.П. Белоусова новую специальную технику передали ГУ ТО «Тульские парки». Автопарковое хозяйство пополнили 10 единиц техники и специализированного оборудования. В их числе грузопассажирский автомобиль ГАЗель, трактора и прицепной измельчитель.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=172235

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=168159