Тульская область получила новую спецтехнику
В октябре 2019 года Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор» получил первую партию новой спецтехники.
В 2019 году на обновление парка техники «Тулаавтодора» впервые выделены более 500 млн рублей. На них закуплено 111 единиц техники и оборудования.
1 октября в ЦПКиО им. П.П. Белоусова новую специальную технику передали ГУ ТО «Тульские парки». Автопарковое хозяйство пополнили 10 единиц техники и специализированного оборудования. В их числе грузопассажирский автомобиль ГАЗель, трактора и прицепной измельчитель.
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=172235
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=168159
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