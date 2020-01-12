Галичский автокрановый завод начал поставки новых автокранов серии «Пионер» на базе шасси КамАЗ

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В конце декабря 2019 года пресс-служба AO «Галичский автокрановый завод» сообщила, что предприятие начало отгрузки новых автомобильных кранов «ГАЛИЧАНИН» серии «ПИОНЕР» на шасси КАМАЗ российским заказчикам.

Первый автомобиль был отгружен чебоксарскому заказчику 20 декабря 2019 года.

В июне 2019 года пресс-служба завода сообщила, что модель автокрана КС-55721-1 В «ГАЛИЧАНИН» серии «ПИОНЕР» грузоподъемностью 35 тонн и длиной стрелы 33,2 метровполучила награду «Автокран года» в конкурсе «Инновации в строительной техники в России 2019», заняв первое место среди отечественных и зарубежных конкурентов, а предзаказ на новую модель достиг 50 единиц.

© gakz.ru

© gakz.ru

О начале производства новых автокранов серии «Пионер» на базе шасси КамАЗ в начале июня 2019 года сообщил сайт «Сделано у Нас».

По сообщению пресс-службы ОАО «ГАКЗ», предприятие готовит выпуск вездеходной версии автокрана серии «ПИОНЕР», которая должна выйти на российский рынок уже в этом году.

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