Галичский автокрановый завод начал выпуск новых автокранов серии «Пионер» на базе шасси КамАЗ

Как сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», Галичский автокрановый завод, который входит в ассоциацию, начал выпуск новых автомобильных кранов «ГАЛИЧАНИН» серии «ПИОНЕР» на шасси КАМАЗ-6540 с колесной формулой 8×4 и двигателем мощностью 300 л.с., со сниженной массой автокрана (23,8 т в минимальном снаряжении) и увеличинной грузоподъемностью и жесткостью на 20 процентов (грузоподъесность крана 35 тонн), что позволяет использовать дополнительные проставки для увеличения рабочей длины стрелы с 33,2 м до 54,2 м., а также заниженным габаритом, что позволяет проезжать под низкими эстакадами и обеспечивает лучшую устойчивость машины при боковом крене. Новая модель оснащена обновленной гидравлической системой, что позволяет эксплуатировать машину в сложных климатических условиях при высокой температуре окружающей среды без простоев на охлаждение.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Bbci4_GMtz8

Технология Овалоид, с помощью которой увеличены грузоподъемность и жесткость стрел автокранов:

Технология «Трансформер», позволившая установить на основную стрелу две дополнительные проставки по 6,0 м и гусёк 9,0 м для увеличения рабочей длины:

Технология изготовления нижней рамы с гнутой центральной частью, позволившая снизить массу автокрана:

Вспомогательная грузовая лебедка, устанавливается на стреле для ускоренного подъема грузов массой до 2,5 т и сохранения транспортных габаритов автокрана по длине равной 12,0 м:

Обновленная кабина крановщика с увеличенным объемом, обзорностью и стереосистемой:

Специальная фирменная заделка ОАО «ГАКЗ» для крепления крепления каната к стреле вместо коуша: