ОМК поставила нефтяникам первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа

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Предприятие Объединенной металлургической компании — завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск) отправил заказчику — нефтедобывающей компании «Газпромнефть-Оренбург» — первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа. Установка представлена в блочно-модульном исполнении. Она предназначена для работы на Царичанском+Филатовском нефтяном месторождении в Оренбургской области.

" Отвечая требованиям наших клиентов, сегодня мы становимся инновационной площадкой для создания уникальной сложной продукции, разрабатываемой для ведущих компаний нефте- и газодобычи, а также для атомной и тепловой энергетики и успешно решаем задачи по импортозамещению", — прокомментировал поставку управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов.

Перед отправкой крупногабаритную конструкцию весом более 80 тонн разделили на три части и погрузили на автомобильные тралы. Всего для транспортировки блока и комплектующих частей к нему понадобилось семь автомобильных тягачей.

Установки отбензинивания попутного газа в блочно-модульном исполнении, выпуск которых начался в АО «Трубодеталь» в конце 2019 г. (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас») — это первый отечественный проект, который позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье. Ранее в России подобное оборудование не производилось, а в мире насчитывалось всего три производителя — в США и Канаде. Инициатором создания технологии и владельцем ноу-хау является Научно-технический центр «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ»), который привлек к этой разработке МГТУ им. Н.Э. Баумана, в качестве завода-изготовителя уникальной для России установки — завод «Трубодеталь».