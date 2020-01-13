В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс группы компаний «Дымов»
Животноводческий комплекс «Петровский» компании «Тарбаево» в Гаврилово-Посадском районе начал работу в режиме опытной эксплуатации. Завезена первая партия животных в количестве 1400 голов, следующая поставка сельскохозяйственных животных ожидается в феврале-марте.
Общий объём инвестиций — более 2 млрд рублей. Это одна из крупнейших инвестиций в сельское хозяйство региона.
В результате реализации инвестиционного проекта в монопрофильном муниципальном образовании — Петровском городском поселении — будет создано более 100 рабочих мест.
Помимо этого с целью подготовки узких специалистов подписано соглашение с Ивановской государственной сельскохозяйственной академией.
«Мы договорились, что здесь, на предприятии, будут учебные классы, будут совместные программы. Это позволит готовить в регионе отличные перспективные молодые кадры для животноводства, ветеринарии»,
— пояснил руководитель группы компаний «Дымов» Вадим Дымов.
Комплекс имеет производственную мощность 7,2 тыс. тонн мяса свиней в год в живом весе, что позволит увеличить производство свинины в регионе в три раза. Свинокомплекс занимает площадь 69 га, выполнен в виде фермы закрытого типа, построен по современным технологиям, состоит из девяти корпусов и функционирует в соответствии со всеми требованиями экологической безопасности и ветеринарного контроля. В декабре прошлого года завезено 1400 голов основных свиноматок крупной белой породы, в феврале 2020 год ожидается еще одна поставка скота отечественной селекции, в марте — импортных свиней из Норвегии и Нидерландов. На полную мощность животноводческий комплекс выйдет к декабрю 2020 года.
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13.01.2017:35:08