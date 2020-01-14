В Чеченской Республике построена первая спецплощадка по выращиванию молодняка молочных пород КРС

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Проект по выращиванию молодняка молочных пород на площади 50 га был реализован при государственной поддержке в пос. Ойсхара, Гудермесского района, Чеченской Республики.

Молочное скотоводство — одно из приоритетных направлений развития животноводства в Чеченской Республике и вопрос обеспечения животноводческих молочных ферм своим ремонтным молодняком требовал особого внимания.

Специализированная площадка на 780 мест построена в непосредственной близости с молочным комплексом на 1200 дойных коров и кормовым центром на 4000 голов ООО «Лидер-Р» и молочной фермой на 1200 дойных коров ООО «МК «Кавказское здоровье».

Объём инвестиций при строительстве данной площадки составил 115 млн рублей.

Реализация проекта по строительству специализированной площадки по выращиванию молодняка молочных пород позволила создать 15 рабочих мест.

Использованные при реализации проекта современные технологии обеспечивают правильную технологию содержания молодняка (активный моцион с использованием пастбищ, формирование экстерьера животных, ветеринарные обработки, защита молодняка от высоких и низких температур), соблюдение санитарных норм при содержании на глубокой сменяемой постилке (исключение ранних ортопедических заболеваний) обеспечивают контролируемые привесы и динамику роста.