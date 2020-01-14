Создан новый пилотажный комплекс для боевых вертолетов Ми-28НМ

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Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования, обеспечивающий решение задач пилотирования, для модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщает во вторник пресс-служба министерства промышленности региона.

«Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» разработан саратовским АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилотажный комплекс, созданный в Саратове, легче по массе и меньше по габаритам, чем аналоги, обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.

«По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей», — уточняется в сообщении.