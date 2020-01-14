Создан новый пилотажный комплекс для боевых вертолетов Ми-28НМ
Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования, обеспечивающий решение задач пилотирования, для модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщает во вторник пресс-служба министерства промышленности региона.
«Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» разработан саратовским АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пилотажный комплекс, созданный в Саратове, легче по массе и меньше по габаритам, чем аналоги, обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.
«По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей», — уточняется в сообщении.
Читайте также...
- Завершена разработка двигателя для нового боевого вертолета Ми-28НМ
- Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете
- В Ростове началось производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС