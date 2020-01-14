«Инициатива»: Российский комплекс для монтажа SMD-компонентов на печатные платы

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Когда речь заходит о производстве в России микроэлектронных изделий, то сразу же раздается заунывный вой о том, что ничего своего нет и все оборудование импортное.

Сотрудниками и выпускниками НГТУ НЭТИ налажен серийный выпуск учебно-производственного комплекса (УПК) «Инициатива». Комплекс создан для автоматической установки микрокомпонентов на печатные платы. Его производительность составляет 1000 микрокомпонентов в час. Данный комплекс предназначен для быстрого изготовления прототипов и опытных образцов различных электронных изделий, а так же для мелкосерийного производства. Комплекс позволит студентам создавать новые современные и актуальные приборы, а невысокая цена обеспечит его доступность для любого вуза России. Изобретение сотрудников НГТУ НЭТИ сделает подготовку инженерных кадров более современной, а студенческое предпринимательство в России массовым.

УПК «Инициатива» позволяет производить любое электронное оборудование методом поверхностного монтажа. Комплекс может быть использован для прототипирования в различных отраслях, от бытовой электроники до космических аппаратов. УПК «Инициатива» также способен обеспечить учебные заведения оборудованием, позволяющим студентам в течение нескольких часов создавать современные приборы для собственных научных проектов в телекоммуникациях, энергетике и других областях, вплоть до мобильных телефонов. Комплекс переводит производственный процесс с ручного монтажа на автоматизированный выпуск. Это является очень востребованным: все актуальные в данный момент приборы требуют высокой автоматизации в сборке.

"Сатурн" - российский установщик (плейсер) микроэлектронных SMD-компонентов на печатные платы из комплекса УПК "Инициатива" разработки выпускников НГТУ НЭТИ и специалистов компании "ТДМ Коммуникации". Скриншот взят из видео НГТУ НЭТИ в сети Интернет в свободном доступе. © avatars.mds.yandex.net

Учебно-производственный комплекс «Инициатива» состоит из нескольких установок: автоматического установщика компонентов электронной схемы (SMD-компонентов), трафаретного принтера и печи для пайки. Установщик SMD-компонентов используется для их точного расположения на печатной плате. Трафаретный принтер позволяет нанести на плату специальное вещество — паяльную пасту. Печь оплавляет пасту и тем самым припаивает электронные компоненты к печатной плате. Элементы комплекса «Инициатива» имеют названия планет Солнечной системы. «Сатурн» — это сам станок (установщик компонентов или «плейсер»), печь названа именем самой жаркой планеты — «Меркурий» и «Феба» (спутник Сатурна) — это трафаретный принтер, необходимый станку для нанесения пасты. В итоге комплекс позволяет ускорить процесс сборки электронных изделий и создавать современное высокотехнологичное оборудование.

Вот что об этой разработке говорит один из авторов — директор компании «ТДМ Коммуникации» и доцент кафедры проектирования технологических машин НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин:

«Сама технология существует давно, она есть в мире и в России. Нашими основными конкурентами являются европейские производители и Китай. У Китая, с нашей точки зрения, оборудование менее качественное по сравнению с нашим. У китайского оборудования практически нет поддержки и обслуживания. А с европейскими производителями мы очень похожи по качеству, но у нашего комплекса цена существенно ниже».

Комплекс УПК «Инициатива» был полностью разработан в России, начиная с механических частей и электроники и заканчивая программным обеспечением — все создано выпускниками НГТУ НЭТИ.

Стоимость комплекса составляет 1,5 млн рублей, тогда как стоимость «плейсеров» европейского производства начинается от 5 млн рублей. Сейчас комплекс находится в стадии серийного производства. УПК «Инициатива» был представлен на форуме «Вузпромэкспо-2019». После чего этим комплексом заинтересовались сразу несколько заказчиков, среди которых были образовательные учреждения Урала, Нижнего Новгорода и новосибирские предприятия. Уже установлено около десяти комплексов и пять находятся в процессе поставки.

«Это уже работающий механизм. Мы сами используем это оборудование и достаточно много наработали на этом виде станка: более миллиона компонентов поставлено. Это некий рубеж, который мы перешли», — рассказывает Алексей Цыгулин.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jACO5Z5yDIA