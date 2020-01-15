В Ивановской области открылась ферма на 200 голов КРС

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СПК «Панинское», расположенное в Савинском районе Ивановской области, завершило строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота. Новая ферма производит 14,5 тонны молока в сутки, к концу января этот показатель увеличится до 15-16 тонн.

На строительство новой ферма был направлен 21 млн рублей. Проект реализован на собственные средства предприятия.

Кооператив каждый год, начиная с 2017 года, открывает фермы на 200 голов КРС. Всего в СПК содержится свыше 1,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 550 коров.

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Валовое производство молока на предприятии в 2019 году составило 4,3 тыс. тонн, что на 713,8 тонн больше, чем в 2018 году. Надой на одну корову — почти 8,5 тыс. килограммов, что на 156 килограммов выше уровня 2018 года.

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По итогам 2019 года общий объем субсидий СПК «Панинское» составил почти 17,5 млн рублей, в том числе 2,9 млн рублей — возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, которое хозяйство получило по результатам отбора в Министерстве сельского хозяйства России. В октябре 2017 года и в ноябре 2018 года в СПК «Панинское» модернизировано две фермы на 200 голов КРС каждая.

В этом году предприятие уделит внимание растениеводству, закупит технику и планирует выстроить зерноток.