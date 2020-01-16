Узбекистан получил первые вертолеты Ми-35М

В репортаже узбекского телеканала O’zbekiston 24 с авиабазы Ханабад войск ПВО и ВВС Узбекистана (Кашкадарьинская область) под заголовком «Вручение новой техники военнослужащтим» были показаны первые полученные Узбекистаном боевые вертолеты Ми-35М, а также полученные Узбекистаном вертолеты Ми-17 новой постройки.

По неофициальным сообщениям, Узбекистан в конце 2019 года получил первые четыре вертолета Ми-35М производства ПАО «Роствертол» (входит в состав АО «Вертолеты России») — судя по репортажу, они, предположительно, имеют бортовые номера с «81» по «84». О начале поставок Ми-35М Узбекистан сообщило информационное агентство РИА Новости 20 декабря 2019 года. УзбМи35М © ic.pics.livejournal.com

Первые полученные ВВС и ПВО Узбекистана боевые вертолеты Ми-35М. Ханабад, январь 2020 года © кадр из репортажа телеканала O’zbekiston 24 (via vk.com/milinfolive)

В ноябре 2017 года было сообщено, что министерство обороны Узбекистана подписало с АО «Рособоронэкспорт» контракт на приобретение 12 боевых вертолетов Ми-35М новой постройки. Поставка их была запланирована на 2019-2020 годы.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним проходит в рамках выданного в 2017 г. правительству Узбекистана российского государственного экспортного кредита. EWd5cogavkk © ic.pics.livejournal.com GTsqoz31neU © ic.pics.livejournal.com Im2x7cMH4e0 © ic.pics.livejournal.com zEk6NUUuOpA © ic.pics.livejournal.com

Первые полученные ВВС и ПВО Узбекистана боевые вертолеты Ми-35М. Ханабад, январь 2020 года © кадр из репортажа телеканала O’zbekiston 24 (via vk.com/milinfolive)