Роснефть начала производство инновационного катализатора нового поколения

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Производство катализатора запущено на Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза в Иркутской области. Это первый отечественный катализатор гидроочистки дизельных топлив, внедренный в промышленное производство в России за последние два десятилетия.

Специалисты ООО «РН-ЦИР» разработали катализатор гидроочистки дизельных фракций Ht-100RN, который обеспечивает выработку дизельного топлива стандарта Евро-5, и по своим эксплуатационным свойствам значительно превосходит зарубежные аналоги. Компании удалось реализовать полный цикл создания инновационного продукта: от научной разработки до промышленных испытаний. Опытно-промышленная эксплуатация продолжается на «Башнефть-Уфанефтехим».

По результатам испытаний подтверждены уникальные эксплуатационные свойства: Ht-100RN работает при более низкой температуре (на 5-10 градусов ниже, чем аналоги), характеризуется высокой стабильностью эксплуатационных показателей и более продолжительным сроком работы — в два-три раза превышающем срок эксплуатации импортных аналогов.

Промышленные испытания Ht-100RN начались в августе 2018 г., на текущий момент промышленный пробег катализатора продолжается второй год без перегрузки и регенерации. По итогам проведенных испытаний принято решение о запуске серийного производства нового инновационного катализатора на заводах компании с его последующей загрузкой на НПЗ ПАО «НК «Роснефть».