В Шереметьево открыли терминал С после реконструкции

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В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие терминала С после реконструкции, он будет принимать международные рейсы.

«Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год. Пропускная способность аэропорта увеличится до 80 млн пассажиров в год», — говорится в сообщении оператора аэропорта.

Инвестиции в строительство составили 32 млрд рублей.

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Терминал C1 стал пятым по счету в Шереметьево

17 января С1 принял первый рейс из Хельсинки.

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Он объединен с терминалом B

Проектирование и строительство терминала длилось с апреля 2017 года по январь 2020 года. Генподрядчиком и проектировщиком выступила компания ООО «Энерго-Строй».

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Площадь нового терминала — 127 тыс. кв. м

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В терминале расположены 4 бизнес-зала, VIP зал, а также зал сна и отдыха.

В терминале предусмотрены магазины, рестораны и кафе. С его открытием объём коммерческих площадей Шереметьево вырос на 41%

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Терминал расположен в Северном терминальном комплексе, вместе с терминалом В. С южным комплексом (терминалы D, E, F) соединен межтерминальным переходом, время движения по которому составляет 4 минуты. В терминал можно добраться на машине, паркинг рассчитан на 2,5 тыс. машиномест.

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Для удобства пассажиров в терминале С обустроены 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля, бизнес-залы «Малевич», «Шагал» и двухуровневый VIP-зал. Терминал соединен крытым пешеходным галереей с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. Вместе с аэровокзалом B он войдет в Северный терминальный комплекс.

Позднее в терминал планируется провести прямую железнодорожную ветку в Северный комплекс, построив там станцию Шереметьево-1. Реализация проекта намечена к 2022 году.

Как уточнил гендиректор «МАШ» Михаил Василенко, в С1 будут обслуживаться только рейсы «Аэрофлота».

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https://www.rbc.ru/photoreport/17/01/2020/5e21614a9a79472af20f26b3