В Норильске запустили первый этап рудоподготовки Черногорского обогатительного комплекса — по технологической линии пошла первая руда. Это часть масштабного проекта, который станет вторым в России центром производства палладия и платины.

Черногорское месторождение разрабатывается с 2021 года. Его ресурсы — 143 миллиона тонн руды, в том числе 359 тонн палладия и 133 тонны платины. Конечная продукция — медный и никелевый концентраты с высоким содержанием металлов платиновой группы.

Первая очередь комплекса рассчитана на переработку 7-9 миллионов тонн руды в год. К концу 2026 года, когда завод выйдет на полную мощность, ежегодный объём переработки может вырасти до 14 миллионов тонн руды, а выпуск металлов платиновой группы — до 55 тонн. Сейчас строительная готовность объектов превышает 80 процентов.

Проект реализуется компаниями «Русская платина» и «Норникель», которые создают в России крупнейший в мире кластер по производству металлов платиновой группы. «Норникель» обеспечит новое предприятие доступом к своей логистической, энергетической и сбытовой инфраструктуре.

Запуск ГОКа — один из ключевых проектов в рамках стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.

Материал подготовлен по данным ТАСС.