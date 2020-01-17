16 дизель-генераторов ТМХ отправлены для ремоторизации тепловозов в Польшу

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16 дизель-генераторов 5-26ДГ-03 производства Коломенского завода (ОАО «Коломенский завод» входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлены в 2019 году в Польшу. Двигатели будут использованы для ремоторизации магистральных тепловозов серии ST44 (широко распространенного на постсоветском пространстве типа М62).

Ремоторизацию тепловозов М62 дизелями 5-26ДГ-03 осуществляет завод PESA Bydgoszcz SA, расположенный в городе Быдгоще.

В ходе модернизации тепловоза, новый коломенский дизель-генератор устанавливается взамен выработавшего свой ресурс двигателя 14Д40. Это позволяет продлить срок эксплуатации локомотивов на 15-20 лет.

Использование дизеля 5-26ДГ-03 повышает эффективность эксплуатации тепловоза и снижает расходы на его обслуживание и ремонт: эксплуатационный расход топлива снижен на 20%; расход топлива на режиме холостого хода — в 1,8 раза; расход масла — в 1,5 раза. Конструкция нового дизель-генератора позволяет сохранить на модернизируемом тепловозе М62 все вспомогательное и электрическое оборудование.

В конструкции российского двигателя реализованы современные технические решения, в том числе усовершенствована двухступенчатая система очистки воздуха (с «мультициклонами» и бумажными фильтрами).В 2020 году Коломенский завод планирует поставить в Польшу 23 дизель-генератора 5-26ДГ-03.