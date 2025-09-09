Дизель-генератор завода «Волжский дизель им. Маминых» получил одобрение РС
Представители Астраханского филиала Российского морского регистра судоходства (РС) провели освидетельствование дизель-генератора ДГС1100, выпущенного старейшим дизелестроительным предприятием России «Волжский дизель им. Маминых». Об этом говорится в сообщении классификационного общества от 8 сентября.
Как уточняют в РС, дизель-генератор ДГС1100 представляет собой установленные на общей амортизированной раме дизель 8ЧН21/26 с трёхфазным синхронным бесщеточным генератором, турбокомпрессором, масляной и охладительной системами внутреннего контура дизеля, а также системой управления.Номинальная мощность дизель-генератора ДГС1100 составляет 1100 кВт при частоте вращения 1000 об/мин, напряжение — 400 В, частота — 50 Гц. Изделие имеет степень защиты IP44.
Результаты освидетельствования подтверждают соответствие оборудования установленным требованиям РС и гарантируют судовладельцам безопасную и надежную эксплуатацию агрегата в составе судовых энергетических установок, добавляют в классификационном обществе.
