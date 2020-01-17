Уралвагонзавод и «РМ Рейл» сертифицировали новый вагон и полувагон

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Универсальный полувагон модели 12-196-04 Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) сертифицирован Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте и готов к серийному выпуску. Заинтересованность в новом железнодорожном изделии УВЗ уже высказала одна из ведущих перевозочных компаний России.

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Компания «РМ Рейл» сертифицировала крытый вагон модели 11-1268. Сертификат соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза и дает право на серийный выпуск подвижного состава в течение пяти лет.

Полувагон модели 12-196-04 предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидних, навалочных, штабельных и штучных грузов, которые не требуют защиты от атмосферных осадков. Он является модификацией серийно выпускаемого на Уралвагонзаводе полувагона 12-196-02.

Отличительной особенностью нового изделия подвижного состава Уралвагонзавода является двухосная трехэлементная штампосварная тележка модели 18-9999 с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками. Ее конструктивные особенности позволяют не только значительно снизить износ гребня колеса на кривом пути, но и обеспечить повышенную устойчивость движения при высоких скоростях на прямых и кривых участках. Кроме того, использование штампосварной тележки обеспечивает пониженное воздействие грузовых вагонов на полотно и повышает звукоизоляцию при движении. Ее разработали в рамках программы импортозамещения специалисты ООО «Экспресс Индустрия». Сейчас тележка ставится на производство на нижнетагильском предприятии.

Впервые полувагон модели 12-196-04, разработчиком которого является Уральское КБ вагоностроения (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) в виде концептульной модели был представлен Уралвагонзаводом широкой общественности на площадке Международного железнодорожного салона PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО 2019. И получил положительную оценку специалистов.

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«РМ Рейл» представила крытый вагон в 2019-м в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, в конце этого же года состоялась его сертификация. Сейчас компания завершает подготовку производства и с марта приступит к серийному выпуску.

Вагон предназначен для перевозки штучных, пакетированных, насыпных и наливных грузов в транспортной таре, а также грузов, требующих защиты от атмосферного воздействия. Его грузоподъемность и площадь пола инженеры довели до предельных значений — 68 т и 52,8 кв. м соответственно. Это позволяет полностью задействовать объем кузова при загрузке.

Вагон отличает расширенный дверной проем, благодаря чему возможно привлечение автопогрузчика. Боковые стены оснащены вентиляционными люками, которые могут использоваться как загрузочные. Конструкция кузова исключает прямое попадание влаги внутрь кузова. Осевая нагрузка — 23,5 тс, срок службы — 32 года.

Александр Куликов, заместитель генерального директора по сбыту «РМ Рейл»:

— Мы представляем модель, которая подходит для перевозки самых разнообразных грузов в транспортной таре. Вместимость максимальная: 42 европалеты — самое большое количество в пространстве 1520. Это и другие конструктивные усовершенствования позволили нам сделать эксплуатацию вагона наиболее рентабельной среди аналогов с классической грузоподъемностью 23,5 тс.

http://opzt.ru/uralvagonzavod-sertifitsiroval-novyj-poluvagon-12-196-04/

http://opzt.ru/rm-rejl-sertifitsirovala-krytyj-vagon-uvelichennoj-gruzopodemnosti/