В Петрозаводске открыли амбулаторный центр гемодиализа

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17 января в столице Карелии г. Петрозаводске состоялось торжественное открытие амбулаторного нефрологического центра, который был создан немецкой компанией «Б. Браун Авитум» и дочерней компанией ООО «Карельский Нефрологический Центр», сообщает пресс-служба карельского правительства.

Он оснащен самым современным оборудованием, 17 аппаратами «искусственная почка» с возможностью проведения гемодиафильтрации и онлайн-мониторинга дозы диализа и рассчитан на трехсменный режим работы.

Здесь могут проходить лечение 78 человек, которым необходим гемодиализ. Для них медицинские услуги оказываются бесплатно за счет ОМС.

Центр стал 73-м по счету в России, открытым компанией «Б. Браун Авитум».