В Великом Новгороде открылось предприятие по производству базальтового волокна

В Великом Новгороде начинает работу новое предприятие по производству базальтового волокна ООО «Магмагнит». Продукцию планируют применять в том числе и при ремонте новгородских дорог.

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Строительство и оборудование цехов, выкупленных компанией у новгородского завода стекловолокна, началось в 2018 году. Первую пробную партию продукции предприятие выпустило в августе 2019 года.

— Исследования по поводу базальтового волокна велись десятилетиями с советского времени, но никому не удавалось создать полноценное производство, потому что нужно было настроить технологию. И вот такое производство, действительно полностью заменяющее стекловолокно, при этом с более высокими характеристиками, открылось в Великом Новгороде. У производителей хорошие перспективы с выходом на российский рынок, и в дальнейшем всё зависит от того, насколько быстро будут наращиваться мощности, — отметили в Администрации Новгородской области.

По словам учредителя ООО «Магманит» Сергея Перельмана, завод уже приступил к выпуску непрерывных базальтовых волокон. Их применяют в композитных материалах, базальтопластиковой арматуре, строительстве, в том числе дорожном. Предприятие может конкурировать на мировом рынке. Пока объём производства составляет 100 тонн в месяц, но его могут увеличить до 150 тонн в месяц.

Как сообщили на заводе, базальтовая продукция будет использоваться при ремонте новгородских дорог. Руководство и сотрудники предприятия продолжают изучать рынки сбыта в России и за рубежом.

Объём финансирования проекта составил 150 млн рублей. На заводе планируется создать 130 рабочих мест. Сейчас оборудованы участки базальтоплавильных печей, загрузки базальта, приготовления замасливателя, выработки непрерывного базальтового волокна, операторская, а также участки наматывающих аппаратов, сушки, рубки, упаковки готовой продукции и лаборатория.