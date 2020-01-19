В Белгородскую область поступил вертолет санавиации Ми-8 АМТ

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Для оказания экстренной медпомощи по госконтракту на выполнение авиационных работ, заключенному между Территориальным центром медицины катастроф города Белгорода, Станцией скорой медицинской помощи Белгородской области и авиакомпанией «СКОЛ», в конце октября 2019 года в область прибыл медицинский вертолет типа «МИ-8». С появлением новой техники у врачей появилась уникальная возможность снизить риски при эвакуации пациентов в тяжелом и угрожающем для жизни состоянии.

Специализированный вертолет Ми-8 с медицинским модулем производства Улан-Удинского авиационного завода — это целая летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать даже критических пациентов. Специализированный медицинский модуль предназначен для перевозки двух носилочных пострадавших и оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Вертолет полностью оснащён медицинским оборудованием для диагностики и оказания медпомощи во время перелета. В нем имеется кардиомонитор с дефибриллятором, следящая аппаратура, аппарат для дозированного введения лекарственных средств, аппарат искусственной вентиляции легких, широкий набор медикаментов, комплекты шин, два кислородных баллона для длительной эвакуации, удобные носилки.

Для работы на борту воздушного судна прошли обучение 18 медицинских работников, из них 12 врачей, 6 фельдшеров, из которых сформированы 5 медицинских бригад.

Наличие такого вертолета позволит оказывать своевременно медицинскую помощь жителям отдаленных районов области.

Получив информацию о местонахождении пациента, медицинская бригада оперативно отправляется в необходимый район, где заранее выбирается площадка для посадки. Круглосуточно принимать пациентов в сопровождении бригады врачей будут в международном аэропорту Белгород и на аэродроме Старооскольского городского округа, где их уже будет ожидать реанимобиль. Кроме того, в светлое время суток будут использоваться приспособленные вертолётные площадки в следующих населённых пунктах: город Грайворон, поселок Ракитное, поселок Прохоровка, поселок Чернянка, город Алексеевка, город Валуйки, поселок Ровеньки.

Дальнейшая транспортировка пациентов будет производиться в уполномоченные медицинские организации третьего уровня, такие как областная клиническая больница имени Святителя Иоасафа, городская больница № 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница. Время полета будет зависеть от дальности района от областного центра.

Также решается вопрос об оснащении медучреждений области вертолетными площадками. Планируется, что первая такая площадка появится на крыше нового терапевтического корпуса городской больницы № 2 города Белгорода — региональной больницы скорой медицинской помощи.

Запустить санитарную авиацию в регионе удалось благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств федерального бюджета.

С 2019-го по 2022-й ежегодно в регионе планируется перевозить по 50-60 пациентов, в 2023-м число эвакуаций на вертолёте вырастет до 65, а в 2024-м — до 71. До конца 2024 года санитарная авиация в области совершит более 350 вылетов.

На сегодняшний день в области уже реализованы транспортировки пациентов по жизненно важным показаниям из Старооскольского и Валуйского и городского округа. Пациентов доставили по санавиации в детскую областную клиническую больницу и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа.

Появление новой техники предоставило врачам уникальную возможность — существенно снизить риски при эвакуации пациентов в тяжелом и угрожающем для жизни состоянии. Экипаж вертолета санавиации и бригады медработников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области находятся на круглосуточном дежурстве и готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов. Медицинское сообщество региона уверено — с появлением новой техники и технологий удастся спасти еще не одну жизнь.

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