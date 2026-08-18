МЧС получило модифицированные вертолеты Ми-38 для работы в Арктике
В МЧС России начали поступать модифицированные вертолеты Ми-38, которые позволят увеличить дальность вылетов и расширить возможности работы в Арктической зоне.
«В прошлом году мы получили первые четыре вертолета, в этом году — еще пять вертолетов Ми-38. Новая модификация этого вертолета делает по протяженности вылет туда-обратно — 700 км. Условно прямой вылет получается 1,5 тыс. км».
«Внешне вроде бы ничего особенного, но если взять циркуль и нарисовать круги, реальные радиусы по Российской Федерации, в частности, например, по арктической зоне, в прибрежной, то мы полностью в накладку перекрываем работу одних звеньев вертолетных и других звеньев. А это значит, что от берега можно будет лететь в сторону океана. Там будут возможности дозаправки — мы понимаем, как это будет сделано, мы напрямую можем постараться долететь до Северного полюса. Это значит, что наши возможности будут расти», — добавилo МЧС.
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