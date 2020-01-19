В селе Исетское Тюменской области открыт детский сад

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В конце декабря 2019 года в селе Исетском открылся новый детский сад. Он построен всего за год и уже оборудован всем необходимым для отдыха, развития и воспитания детей. Присутствуют и новинки, которые вряд ли найдутся во многих городских садах. На стенах висят разноцветные «бизиборды», развивающие детскую моторику, есть современное цифровое оборудование, интерактивная песочница, световые планшеты.

Новый детский сад «Солнышко» полностью закроет потребность села в подобном учреждении.

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