Пятую производственную линию открыли на предприятии «Керама Марацци» в Подмосковье

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Компания «Керама Марацци» на действующей производственной площадке в Малино Ступинского городского округа Московской области открыла пятую производственную линию. На предприятии будет изготавливается архитектурный гранит уникального для российского рынка супер-макси формата 160×320 см.

Такой формат керамогранита широко используют девелоперы при строительстве объектов в Европе. Для российского рынка это новый формат, который позволит отечественным застройщикам расширить спектр вариантов дизайнерского оформления своих объектов, улучшит их видовые и эксплуатационные характеристики.

С запуском новой линии предусмотрено создание 55 рабочих мест.

Проект реализован на участке в 3,9 га, который инвестор получил по региональной программе поддержки — без проведения торгов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

На подмосковном предприятии «Керама Марацци» в прошлом году было выпущено более 8,2 млн. кв. м высококачественного керамического гранита. Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 3,8 млн кв. м в год.