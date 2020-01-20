«Газпром нефтехим Салават» завершила модернизацию установки производства элементарной серы

© salavat-neftekhim.gazprom.ru

Третий, заключительный этап техперевооружения проводился с февраля по декабрь 2019 года. В ходе его смонтировано новое оборудование: камера термического окисления и горелочное устройство на котле-утилизаторе, новая трубопроводная обвязка. Реализована схема регулирования давления сероводородного газа в общем заводском коллекторе со сбросом в коллектор факельных газов установки ПЭС. После завершения этих работ в конце 2019 года оборудование было запущено в промышленную эксплуатацию.

Переработка с пользой для экологии © salavat-neftekhim.gazprom.ru

Техническое перевооружение установки элементарной серы цеха № 18 производилось поблочно без остановки производства в целом с 2015 года. Проект был инициирован в связи со строительством установки очистки сульфидно-щелочных стоков (СЩС). Предполагается, что с новой установки очистки СЩС на обновленную установку ПЭС будет поступать сероводородный аммиаксодержащий газ. При переработке из него полностью утилизируются углеводороды, аммиак и другие примеси.

Переработка с пользой для экологии © salavat-neftekhim.gazprom.ru

Основная цель технического перевооружения — в обеспечении возможности переработки всего потока кислого газа из блока очистки стоков от азота аммонийного и сульфидов. Очевидным плюсом для окружающей среды стало то, что газы перерабатываются в востребованный продукт, примеси утилизируются, а не сбрасываются в факельную систему.

— Установка ПЭС — завершающий процесс производства моторных топлив на НПЗ методом Клаусса, направленный на утилизацию сероводородного газа, образовавшегося в результате гидродесульфиризации дистиллятных фракций нефтяного сырья, с получением элементарной серы. Это очередной этап развития завода, направленный на повышение эффективности производства и снижение негативного влияния на окружающую среду, — отметил технический директор нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» Ринат Губайдуллин.