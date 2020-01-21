«Петрозаводскмаш» изготовил главный циркуляционный трубопровод для АЭС в Индии

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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») изготовил трубные узлы главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Комплект ГЦТ состоит из 16 трубных узлов.

«Петрозаводскмаш» изготавливает ГЦТ из трубных заготовок собственного производства: на предприятии на внутреннюю поверхность труб наносят антикоррозионное плакирующее покрытие методом электрошлаковой наплавки. Завод первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакированных труб ГЦТ для АЭС.

Ранее для блока № 4 АЭС «Куданкулам» Петрозаводскмаш изготовил комплект корпусов главных циркуляционных насосов, коллекторы теплоносителя первого контура для парогенераторов, а также трубопроводную арматуру. В настоящее время в производстве остаётся компенсатор давления.

Для справки: Главный циркуляционный трубопровод внутренним диаметром 850 мм и общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносителя при температуре до 320 градусов под высоким давлением — около 160 атмосфер.