В Свердловской области дан старт работе нового производственного комплекса НЛМК-Метиз
Один из крупнейших уральских заводов — «НЛМК-Метиз» в городе Берёзовском — запустил новый цех по производству металлических крепежей.
Новый комплекс позволяет дополнительно выпускать 3,4 тысячи тонн самонарезающих винтов в год. На предприятии создано 40 новых рабочих мест. И расширение цеха будет продолжено.
В 2019 году в Свердловской области было реконструировано и создано более шестидесяти производств. Общая сумма инвестиций в эти проекты составила порядка 70 млрд рублей, было создано или модернизировано около 3,5 тысяч рабочих мест.
В 2020 в Свердловской области планируется реализовать еще несколько крупных проектов.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_bWNNkVgJxs
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22.01.2020:40:56