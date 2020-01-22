В Свердловской области дан старт работе нового производственного комплекса НЛМК-Метиз

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Один из крупнейших уральских заводов — «НЛМК-Метиз» в городе Берёзовском — запустил новый цех по производству металлических крепежей.

Новый комплекс позволяет дополнительно выпускать 3,4 тысячи тонн самонарезающих винтов в год. На предприятии создано 40 новых рабочих мест. И расширение цеха будет продолжено.

В 2019 году в Свердловской области было реконструировано и создано более шестидесяти производств. Общая сумма инвестиций в эти проекты составила порядка 70 млрд рублей, было создано или модернизировано около 3,5 тысяч рабочих мест.

В 2020 в Свердловской области планируется реализовать еще несколько крупных проектов.

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