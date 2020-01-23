Группа ЧТПЗ поставила высокотехнологичную продукцию для модернизации «Группы Мечел»
Группа ЧТПЗ изготовила и поставила новый вид высокотехнологичной продукции ЭТЕРНО INGENIUM для кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).
В партию нового оборудования весом более 600 тонн входят газоходы диаметром более 3 метров и длиной до 15 метров и ковши для разливки стали объемом 156 тонн, изготовленные на предприятии по выпуску штампосварных деталей трубопроводов ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ).
Металлоконструкции газоходов, необходимые для монтажа современной системы газоочистки, изготовлены на ЭТЕРНО впервые. Кроме того, предприятие освоило выпуск днища ковша с особой геометрией: для этих целей специалисты спроектировали и создали новую технологическую оснастку.
Продукция ЭТЕРНО предназначена для замены старого конвертера в цехе ЧМК в рамках программы модернизации производства. Кислородно-конвертерный цех ЧМК — ключевое звено в технологической цепочке металлургического производства, которое полностью обеспечивает предприятие сталью. Ежегодно цех выпускает около 4 млн тонн стали, которая разливается в заготовки и отправляется в прокат для изготовления рельсов, балки, арматуры и другой металлопродукции.
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