Группа ЧТПЗ поставила высокотехнологичную продукцию для модернизации «Группы Мечел»

© metallicheckiy-portal.ru

Группа ЧТПЗ изготовила и поставила новый вид высокотехнологичной продукции ЭТЕРНО INGENIUM для кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

В партию нового оборудования весом более 600 тонн входят газоходы диаметром более 3 метров и длиной до 15 метров и ковши для разливки стали объемом 156 тонн, изготовленные на предприятии по выпуску штампосварных деталей трубопроводов ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ).

Металлоконструкции газоходов, необходимые для монтажа современной системы газоочистки, изготовлены на ЭТЕРНО впервые. Кроме того, предприятие освоило выпуск днища ковша с особой геометрией: для этих целей специалисты спроектировали и создали новую технологическую оснастку.

Продукция ЭТЕРНО предназначена для замены старого конвертера в цехе ЧМК в рамках программы модернизации производства. Кислородно-конвертерный цех ЧМК — ключевое звено в технологической цепочке металлургического производства, которое полностью обеспечивает предприятие сталью. Ежегодно цех выпускает около 4 млн тонн стали, которая разливается в заготовки и отправляется в прокат для изготовления рельсов, балки, арматуры и другой металлопродукции.