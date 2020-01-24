В Адыгее открылся комплекс по производству и переработке козьего молока

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Молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока, реализуемый в республике «Агрохолдинга Мирный» и его дочерней компанией «Мирный-Адыгея», открылся в четверг в поселке Трехречный Майкопского района.

Реализация в Адыгее «Агрохолдинга Мирный» и его дочерней компанией «Мирный-Адыгея» масштабного проекта по производству и переработке козьего молока для республики — очень важный шаг, который придаст новый импульс развитию молочного животноводства в республике. Это одно из ключевых направлений в развитии агропромышленного комплекса региона. Мы поставили задачу в несколько раз увеличить объемы производства молока, что, в том числе, позволит наращивать производство и экспортный потенциал стратегически важного для региона продукта — адыгейского сыра.

Сейчас построена первая молочная ферма, рассчитанная на 2 тыс. коз, завершается строительство мини-завода по переработке молока, на котором монтируется итальянское и венгерское оборудование, установлен доильно-молочный блок производства Швеции. В ноябре 2019 года предприятие завезло из Нидерландов более одной тысячи голов племенных коз зааненской породы, в апреле планируется завоз второй партии поголовья на 550 голов, в конце июня — начале июля на комплексе ждут новое потомство от завезенных коз. Затем начнется дойка и переработка молока. Продукция комплекса гипоаллергенна.

Уже до конца февраля мы запустим завод по переработке молока производительностью до 6 тыс. литров в смену. Первая линейка нашей продукции будет состоять из 8-9 наименований — молоко, кефир, йогурт, творог, сливочное масло, порядка четырех видов твердых и мягких сыров, при этом главным продуктом будет адыгейский сыр из козьего молока. В дальнейшем планируется производить продукты питания для детей. Продукцию по договоренности с властями республики планируется выпускать под брендом «Белое золото Адыгеи

Комплекс по производству и переработке молока в Адыгее будет расширяться. На втором этапе предполагается строительство еще трех ферм с таким же объемом голов, а в целом весь проект — это 12 ферм по 2 тыс. голов коз каждая.

Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей.

О господдержке комплекса и сбыте продукции

До 2022 года компании «Мирный-Адыгея» планируется предоставление субсидий за счет федерального и регионального бюджетов в размере до 120 млн рублей. Сбербанк предоставил предприятию для реализации проекта льготный инвестиционный кредит в размере 466 млн рублей. Для снижения налоговой нагрузки компания «Мирный-Адыгея» освобождена от уплаты налога на имущество и транспортного налога.

Реализация продукции планируется на территории республики и других регионов страны, уже достигнуты договоренности на поставку продукции в сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и торговую сеть «Мираторг», рассматривается также возможность экспортных поставок продукции. Адыгейский сыр стал известным брендом и за пределами страны, и теперь уже изготовленный не только из коровьего, но и из козьего молока, он имеет все шансы завоевать еще больше ценителей его вкуса по всему миру.