В Брянске открыт детский технопарк «Кванториум»

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19 декабря в Брянской области состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум». 161 млн рублей был выделен на подготовку и обустройство брянского «Кванториума» из федерального и областного бюджетов. Из них на капремонт пустующего здания было выделено около 90 млн. рублей, остальная часть суммы была потрачена на оснащение технопарка.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» создано в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Цель создания детского технопарка в Брянской области — это увеличение количества детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество за счет создания мотивирующей среды и механизмов эффективного развития системы технического творчества детей и молодежи с учетом потребностей региона в кадрах для развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики Брянской области.

Более 30 фото под катом.

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Обучение в детском технопарке будет происходит в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития экономики страны. В соответствии с региональной спецификой технопарк предусматривает обучение детей по таким дополнительным общеобразовательным программам, как: «Биоквантум», «Автоквантум», «IТ-квантум», «Наноквантум», «Промробоквантум», «Энерджиквантум», «Математическое моделирование», «Шахматы», «Английский язык (технический)», ориентированных на создание проектов в области сельского хозяйства, машиностроения, программирования, нанотехнологий, микроэлектроники и соответствующих направлениям технологического развития Брянской области. В технопарке также будет функционировать и зона проектирования хайтек, необходимая для сборки всех проектов.

Цель «IT-квантума» — научиться рационально использовать современные достижения в области компьютерной техники и цифровых средств коммуникации, программного обеспечения; решать задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Объектами изучения IT-квантума являются умный дом, умная теплица, умная метеостанция, компьютерные стратегии.

Целью «Автоквантума» являются проектирование, создание и испытание полностью действующего прототипа беспилотного транспортного средства; изучение общего устройства автомобиля, принципов работы двигателя и других механизмов на примере автомоделей различной конструкции и масштабов; построение моделей самых различных схем, конструкций, размеров и назначения — от простейших до современных гоночных и управляемых по радио.

Одна из главных задач России в ближайшие 25 лет — кардинальное повышение энергоэффективности. Поэтому основой обучения в «Энерджиквантуме» является изучение основных направлений альтернативной энергетики, практических навыков в этой области, изучение принципов создания современных транспортных средств на ее основе.

«Биоквантум» научит ребят оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для биологических объектов, применять инженерные методы решения задач в биологических проектах и биометоды в инженерных проектах.

«Наноквантум» направлен на изучение материаловедения на микро- и наноуровнях, синтез и модификацию материалов.

Зона хайтек — это высокотехнологичная лаборатория прототипирования, оснащенная 3D принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим современным оборудованием, где можно изготовить любую деталь или устройство.

Детский технопарк «Кванториум» создан по модели «Стандарт» с охватом детей свыше 800 человек в год. Лидирующие позиции по численности детей занимают такие направления, как «IT-квантум», «Биоквантум» и «Промробоквантум».

В настоящее время штат педагогических работников и сотрудников учреждения полностью укомплектован. Он включает в себя 17 педагогов дополнительного образования (наставников) и 14 сотрудников технопарка. Наставниками обучающихся являются аспиранты, преподаватели, имеющие образование в области программирования, дизайна, IT-технологий, микроэлектроники, цифровой схемотехники, аналитики, нанотехнологий, имеющие опыт работы в проектной деятельности ведущих региональных образовательных организаций среднего и высшего образования.

В 2020 году в Брянской области откроется второй детский технопарк «Кванториум» — на юго-западе региона, в Клинцах.

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