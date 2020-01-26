На «Атоммаше» введена в эксплуатацию новая установка для вырезки отверстий

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую установку для вырезки отверстий на цилиндрических поверхностях под приварку патрубков парогенераторов российской фирмы Promotech. При этом данное оборудование может применяться при изготовлении других корпусных изделий, в том числе для газонефтехимической отрасли.

Благодаря современной установке машинное время вырезки отверстий на патрубках парогенераторов сократится на 20%, причем вся операция может производиться как в автоматическом режиме, что позволит ускорить процесс в 4 раза по сравнению с ручной резкой, так и с ручной корректировкой оператором, — что позволяет установке быть универсальной и расширяет номенклатуру обрабатываемых изделий.

Трудоемкость механической обработки сократится на 10-15%, прежде всего — за счет исключения перемещения и переустановку заготовок на механообрабатывающие станки производства.

Установка способна также вырезать и обрабатывать отверстия на плоских, выпуклых, вогнутых поверхностях заготовок. Машина имеет уникальную систему программирования — функции газокислородной, плазменной резки отверстий, что повышает качество реза и позволяет одновременно с резом выполнять контуры кромок под сварку.

— Ранее специалисты осуществляли данный вид работ либо ручной газокислородной резкой, либо с помощью механической обработки на расточных станках. Новое оборудование позволит уменьшить припуски под механическую обработку кромок сварных соединений — в 3,5 раза, и разгрузить механический парк завода, — сказал директор Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов.

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