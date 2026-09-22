На «Атоммаше» обновили единственный в стране пресс для реакторов

Цифровая модернизация вернула уникальному прессу 1980 года полный рабочий ресурс и позволила выполнять на одной площадке операции для всех типов реакторных установок.

Уникальное для страны оборудование на «Атоммаше» в Волгодонске прошло серьёзное обновление. Речь о гидравлическом прессе усилием 15 тысяч тонна-сил, предназначенном для штамповки элементов атомных реакторов — как существующих, так и перспективных. После модернизации агрегат выдержал испытания и готов к выпуску деталей.

Главный итог проекта — цифровизация. Комплекс получил отечественную систему управления: она отслеживает все процессы в режиме реального времени и позволяет работать по готовым автоматическим программам штамповки. Это ускорило внутрицеховые операции и повысило надёжность пресса.

Инженеры не ограничились заменой гидравлики и восстановлением износившихся узлов. Оборудование, запущенное ещё в 1980 году, по сути перевели на новый технологический уровень. Проект показал, что современные ИТ-решения способны обновить и историческую тяжёлую технику.