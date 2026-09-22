На «Атоммаше» обновили единственный в стране пресс для реакторов
Уникальное для страны оборудование на «Атоммаше» в Волгодонске прошло серьёзное обновление. Речь о гидравлическом прессе усилием 15 тысяч тонна-сил, предназначенном для штамповки элементов атомных реакторов — как существующих, так и перспективных. После модернизации агрегат выдержал испытания и готов к выпуску деталей.
Главный итог проекта — цифровизация. Комплекс получил отечественную систему управления: она отслеживает все процессы в режиме реального времени и позволяет работать по готовым автоматическим программам штамповки. Это ускорило внутрицеховые операции и повысило надёжность пресса.
Инженеры не ограничились заменой гидравлики и восстановлением износившихся узлов. Оборудование, запущенное ещё в 1980 году, по сути перевели на новый технологический уровень. Проект показал, что современные ИТ-решения способны обновить и историческую тяжёлую технику.
«Для нас это новый этап развития площадки. Модернизация позволила не просто восстановить механическую часть уникального пресса, а фактически перевести его на цифру. Новые датчики теперь отслеживают работу в режиме реального времени. Обновленный комплекс позволяет выполнять сложные технологические операции, минимизируя логистические цепочки и снижая риск брака. Главное — теперь мы можем изготавливать элементы для абсолютно всех типов реакторных установок, включая самые перспективные проекты», — отметил директор завода «Атоммаш» Максим Жидков.
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