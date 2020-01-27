«ФСК ЕЭС» модернизировала центр питания Псковской области
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Компания «ФСК ЕЭС» завершила модернизацию коммутационного оборудования узлового центра питания Псковской области — подстанции 330 кВ «Новосокольники». Произведена замена четырех воздушных выключателей на современные элегазовые аналоги. Общая стоимость работ составила 111 млн. рублей.
В результате повышена надежность электроснабжения потребителей южной части региона, включая предприятия Великолукского промышленного узла, а также межгосударственного транзита с Республикой Беларусь.
Выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанций. В случае возникновения повреждения сети они предотвращают развитие аварийной ситуации.
На подстанции «Новосокольники» установлены элегазовые выключатели 330 кВ российского производства. Новое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации — более 30 лет. Одновременно проведена модернизация автоматики управления выключателями.
Трансформаторная мощность подстанции 330 кВ «Новосокольники» составляет 272 МВА. Она является крупной узловой подстанцией транзита между объединенной энергетической системов Республики Беларусь и Российской Федерацией.
Подстанция также обеспечивает электроснабжение объектов железнодорожной инфраструктуры и промышленных предприятий Псковской области, включая Великолукский локомотиворемонтный завод, Великолукский опытный машиностроительный завод, Великолукский завод «Лесхозмаш».
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