Мост через реку Уду в Псковской области открыли после капремонта

© pskov.ru

Мост через реку Уда введен в эксплуатацию после капитального ремонта по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Искусственное сооружение находится на 10-м километре автомобильной дороги Уда — Железно в Бежаницком муниципальном округе. Дорога и переправа обеспечивают регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на региональную трассу Порхов-Успенье.

© pskov.ru

Сооружение построили еще в 1980-ые года, в последние годы оно находилось в предаварийном состоянии и нуждалось в капремонте.

Специалисты выполнили устройство армогрунтовых подпорных стенок, необходимых для предотвращения обрушения, подмыва или подтопления дороги в случае подъема уровня воды в реке. Такая технология усиления слабых грунтов на мостовом сооружении применялась в регионе впервые.

© pskov.ru

Также подрядчик выполнил устройство съездов, мостовых подходов и водоотводных канав, укрепил откосы на подходах. На проезжей части сооружения уложили асфальт, а также установили защитное барьерное и перильное ограждения, нанесли горизонтальная дорожная разметка.

На капремонт моста было выделено более 217 млн рублей из федерального бюджета. Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъемности.

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