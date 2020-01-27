В Росатоме реализован первый проект поставки накопителей энергии

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В топливном дивизионе Росатома реализованы два новых проекта переоснащения внутризаводского электротранспорта с установкой современных накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах (ЛИА). На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК») переоснащено 13 единиц логистического электротранспорта, на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО «ЧМЗ») — восемь машин. При этом в случае АО «ЧМЗ» реализован первый в атомной отрасли проект поставки накопителей энергии по схеме аренды с опцией выкупа оборудования.

Поставщиком оборудования по обоим проектам выступило ООО «Катодные материалы» (дочернее предприятие АО «ТВЭЛ») — отраслевой интегратор Росатома по направлению бизнеса «Накопители энергии», производственной площадкой — НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании ТВЭЛ в г. Новоуральск Свердловской области).

Литий-ионные батареи обладают рядом преимуществ по сравнению со свинцово-кислотными, щелочными и гелевыми аналогами, обеспечивая заказчику операционную и экономическую эффективность. Они имеют более длительный срок службы, не обладают «эффектом памяти» и могут подзаряжаться в удобное время, что снижает время простоя оборудования. Накопители на ЛИА герметичны, не требуют обслуживания и заряжаются от обычной бытовой розетки, не требуя отдельной комнаты для подзарядки, что высвобождает помещения и персонал.

Ранее в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» накопителями энергии на ЛИА был оснащен весь внутризаводской электротранспорт АО «УЭХК» и ООО «НПО Центротех». В конце 2018 года предприятия компании начали поставки накопителей энергии на ЛИА внешним потребителям за пределами атомной отрасли. В частности, был запущен комплексный проект с Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ»), в ходе реализации которого новые аккумуляторы были установлены на двух электроподстанциях предприятия, а также переоснащены электроштабелер и электропогрузчик грузоподъемностью 5 тонн.