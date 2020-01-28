Роснефть запустила новый опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов

Новый промышленный комплекс в процессе пуско-наладки. Август 2019 года © nzk.ru

«Роснефть» запустила в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. Современный объект общей площадью 720 м2 расположен на территории ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» (входит в периметр НК «Роснефть»).

Новый комплекс позволит отрабатывать технологии производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии с учетом перехода на крупнотоннажное производство. В настоящее время доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95%. За счет развития высокотехнологичного производства «Роснефть» планирует снизить этот показатель до 50% к 2024 году.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию производства катализаторов нефтепереработки и по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе собственного производства. Надежность поставок качественных катализаторов является стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы не только Компании, но и всей страны в целом. До настоящего момента в России такие технологические возможности отсутствовали.

Новые технологические возможности в перспективе позволят заметно снизить зависимость России от импортной продукции в области катализаторов для процессов нефтепереработки. Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса будет получен значительный экономический эффект за счет сокращения затрат на закупку катализаторов сторонних производителей, а также логистической составляющей. Например, потребности НПЗ Компании в катализаторах гидроочистки составляют около 2000 т/год. Стоимость такого количества катализаторов гидроочистки ~ 2,5 млрд рублей/год.

На базе опытно-промышленного комплекса в Новокуйбышевске Компания планирует создание технологий для промышленного выпуска новых поколений конкурентоспособных катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, а также других процессов нефтепереработки.

Современная технологичная площадка позволит ускорить процесс внедрения и коммерциализации разработок лабораторий научно-проектных Институтов «Роснефти», работающих в области катализа и катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии. В состав нового опытно-промышленного комплекса входят 9 основных технологических линий, а также 5 вспомогательных блоков, которые включают в себя оборудование для производства катализаторов процессов нефтепереработки, а также различные средства контроля, измерения и управления процессами приготовления катализаторов. Промышленные установки способны производить около 200 кг различных катализаторов в сутки (6 тонн ежемесячно).