Для крупнейших золоторудных месторождений Дальнего Востока построили новые энергообъекты

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство магистральной сетевой инфраструктуры для электроснабжения крупнейших на Дальнем Востоке золоторудных месторождений — Маломырского и Албынского (группа «Петропавловск»).

Ведены в работу новая подстанция 220 кВ «Рудная» мощностью 63 МВА и линия 220 кВ «Февральская — Рудная» протяженностью 173,6 км до действующей подстанции 220 кВ «Февральская». Новые энергообъекты позволяют снять проблему дефицита мощности в Селемджинском районе Амурской области, где проживает более 10 тыс. человек и находится перспективный центр золотодобычи.

Подстанции и линия электропередачи расположены в труднодоступной местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Новая подстанция 220 кВ «Рудная» оснащена электротехническим оборудованием с повышенной эксплуатационной надежностью и высокой степенью автоматизации процессов.

На энергообъекте смонтированы автотрансформатор мощностью 63 МВА, открытые распределительные устройства (ОРУ) 220 и 110 кВ, установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, цифровая система коммерческого учета электроэнергии, современные системы связи и телемеханики. Построенные объекты поставлены под напряжение в 4 квартале 2019 года. Их совокупная стоимость составила 5,8 млрд руб.

При строительстве воздушной линии 220 кВ «Февральская — Рудная» смонтировано 675 опор, проложено 173,6 км провода и волоконно-оптических линий связи. Построен спецпереход через реку Селемджа с высотой опор 74 м и длиной пролета около 1 км.

На действующей подстанции 220 кВ «Февральская» в ОРУ 220 кВ построена дополнительная линейная ячейка для подключения ЛЭП 220 кВ «Февральская — Рудная». Энергообъект также оснащен микропроцессорными панелями релейной защиты и автоматики, устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами.

Строительство линии 220 кВ «Февральская — Рудная» с подстанцией 220 кВ «Рудная» входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ № 2101-р от 30.09.2018.